المتحدث بلسانه يقر بأن الجيش عصابة

هآرتس

بقلم: زهافا غلئون 23/8/2021

في الأسبوع الماضي سمح جندي من وحدة غولاني في الخليل لنفسه بمنع جولة لأعضاء كنيست من القائمة المشتركة، رغم أن هذه الجولة تم تنسيقها مسبقا وكان يوجد في المكان ضباط شرطة قاموا بتنسيقها، الجندي تومر تشاجر مع عضو الكنيست احمد الطيبي وصرخ عليه وقال: أنت من تكون. وقام بدفعه.

المتحدث بلسان الجيش أعلن بأن الجيش يدعم تومر، ومنذ ذلك الحين تحول تومر إلى مشهور صغير في أوساط اليمين المتطرف، التقط صورة مع صورة لباروخ غولدشتاين وحصل على الدعم من اليئور ازاريا، الجندي الذي قتل فلسطينيا مصابا في الخليل في 2016، وبذلك هو أيضا تحول إلى شخص مشهور في أوساط اليمين.

إن حالة ازاريا يمكن أن تعلمنا بعض الأمور عن الديمقراطية في إسرائيل. الرد الأولي لرئيس الأركان في حينه، غادي آيزنكوت، والقيادة العليا في الجيش الإسرائيلي هو تقديم ازاريا للمحاكمة بتهمة القتل، وبعد وقت قصير، بسبب رد الجمهور العاصف، تم خفض التهمة إلى تهمة القتل غير المتعمد، بسبب قتل شخص عاجز، قبل التعود على مصطلح “التحقق من القتل”، كنا نسمي قتل الأسير بجريمة حرب بامتياز، وقد تم الحكم على ازاريا بسنة ونصف سجن فقط. الهياج العام أدى إلى إقالة وزير الدفاع موشيه يعلون الذي أيد تنفيذ القانون. وفي نهاية المطاف خضع آيزنكوت وخفض عقوبة ازاريا إلى 14 شهر سجن.

يجب التأكيد على أن تومر ليس ازاريا. الشجار مع عضو كنيست ليس عملية قتل. وحتى الآن هذا الفعل هو شديد الخطورة. في قضية ازاريا قال رئيس الاركان آيزنكوت بأن الجمهور يجب عليه أن يقرر هل الجيش الإسرائيلي هو جيش أم عصابة. آيزنكوت فهم جيدا القضية: الجنود يمكن أن يكونوا خطيرين جدا على النظام الديمقراطي. هم موظفون عامون، مسلحون، ويعبرون عن الرؤية الاساسية لنظام ديمقراطي، التي تقول إن الدولة وحدها هي التي تحتكر استخدام القوة.

إذا تم تحطيم هذا الاحتكار فنحن سنتدهور بسرعة نحو الفوضى. وعندما يأخذ الجنود بأيديهم القوة التي منحهم أياها الجمهور ويستخدمونها ضده، أجل هذا معنى مهاجمة منتخبي الجمهور، ولا يتم عقابهم على ذلك، فسنهبط إلى الهاوية بسرعة مخيفة. أجزاء الجمهور التي تطالب بعدم معاقبة الجنود مهما فعلوا، تقوض أسس النظام. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي في بيان دعمه لتومر حسم الأمر في هذا الأسبوع وقال إن الجيش هو عصابة. هذا حدث في الأسبوع الذي عرفنا فيه أن الجيش الإسرائيلي يستخدم الحرب النفسية ضد الجمهور الإسرائيلي.

عضو الكنيست أحمد الطيبي هو أحد منتخبي الجمهور. وحقيقة أنه غير محبوب من قبل اليمين لا تغير هذه الحقيقة الأساسية. تخيلوا الضجة التي كانت ستندلع لو أن الجندي منع حرية الحركة لعضو كنيست، الحق المعطى له بالقانون، يهودي. تذكروا العاصفة التي ثارت عندما استخدمت الشرطة القوة ضد أعضاء كنيست يهود اثناء المظاهرات في بلفور. العنف ضد اعضاء كنيست عرب مسموح بالنسبة لجزء كبير في الجمهور اليهودي. الشرطة أطلقت النار على عضو الكنيست أيمن عودة اثناء اخلاء أم الحيران. وكما نذكر ايضا قتلت يعقوب أبو القيعان، وبعد ذلك حاولت طمس عملية القتل. ولم يتم تقديم أي أحد للمحاكمة.

سنقوم بالتحلية بقصيدة لنتان الترمان قبل 70 سنة. “حسنا، من هو توفيق طوبي؟ هو عضو كنيست هو عربي شيوعي في مجلس النواب يجلس بكامل الحق وليس بمنة أحد هو لا يدين لأحد ووجوده قانوني وهو أمر اساسي”.