المتحدث بلسان الجيش مشارك بجرائمه

هآرتس

بقلم: جدعون ليفي 3/1/2021

سطو مسلح تطور الى محاولة قتل جرت أول من أمس في قرية الركيز النائية التي تقع جنوب جبل الخليل. اللصوص المسلحون الذين ارتدوا الزي العسكري حاولوا سرقة مولد كهرباء في وضح النهار وأمام أنظار الجميع. أثناء السطو حاول اللصوص تحميل المولد على سيارتهم في الوقت الذي كان فيه أصحابه الشرعيون، ثلاثة رعاة، غير مسلحين، حاولوا إنقاذ ممتلكاتهم بأيديهم العارية. المولد هو ترياق الحياة لهؤلاء الرعاة، الذين منعوا من الارتباط بشبكة الكهرباء أو شبكة المياه في قريتهم. لذلك هم يصارعون من أجله بقواهم الضئيلة.

المشهد استمر لبضع دقائق. السارقون المسلحون يحاولون تحميل المولد على السيارة التي سيهربون بها. الرعاة يحاولون إعادته اليهم. في كل مرة نجحوا في سحب المولد من أيدي السارقين الذين أعادوه بالقوة الى أيديهم. الطرفان تحركا حسب تصميم حركات رقص السطو المسلح، مع الشتائم والصراخ البائس كموسيقى خلفية.

عندها حدثت الانعطافة في الحبكة: في الوقت الذي كان فيه المولد ينتقل من يد الى أخرى والشتائم تستمر، نفد صبر أحد السارقين. أوشك على الدخول وأراد المغادرة ومعه الغنيمة. ماذا يفعل الساطي المسلح الذي نفد صبره؟ يقوم بإطلاق النار الحية من أجل أن ينهي القصة.

أطلق رصاصتين، إحداهما أصابت الهدف. هارون أبو عرام (24 سنة)، الذي صارع من حاولوا سرقة ممتلكاته، سقط على الأرض، السارق أطلق النار من مسافة مترين، مباشرة على عنقه، أبو عرام نقل في وضع حرج الى المستشفى في يطا. اللصوص انسحبوا مع الغنيمة، لقد كانوا بالطبع جنودا من الجيش الإسرائيلي، العملية البطولية لهم كانت سطوا على مولد كهرباء لرعاة أغنام، التي يسميها الجيش “مهمة روتينية للمصادرة أو إخلاء مبنى غير قانوني”. عندما سيخرج الجنود الى الإجازة بالتأكيد سيروون بفخر عن بطولاتهم: سطو مسلح ومحاولة قتل.

الجيش الإسرائيلي أنشأ وحدة المتحدث بلسانه لتغطي وتكذب كما يجب. بيان التغطية هذه المرة تحدث عن “خرق عنيف للنظام بمشاركة حوالي 150 فلسطينيا”. في الفيلم الذي وثق السطو المسلح يظهر، كما قلنا، ثلاثة رعاة أغنام يقفون بأيد عارية أمام خمسة جنود مسلحين ويحاولون إعادة المولد الخاص بهم.

هذا يسمى “خرقا للنظام”، في حين أن السطو على المولد هو النظام الذي تم خرقه. وبعد ذلك: “حدث عنيف فيه تم استخدام عنف تجاه القوة التي استخدمها عدد من الفلسطينيين”. عنف الجنود؟ السطو على المولد؟.

بعد ذلك جاء السطر الحاسم: “معروف لنا ادعاء عن فلسطيني أصيب بإطلاق النار الحية خلال الحادث”. هذا الادعاء معروف، الجنود الذين وقفوا على بعد مسافة صفر من ضحيتهم لم يروا الشخص الذي أطلقت النار عليه ولم يروا أنه سقط على الأرض وهو يحتضر. الجيش الإسرائيلي “يعرف فقط عن ادعاء” عن ذلك، وتقرر أنه لا يوجد متهم ولا توجد مسؤولية ولا يوجد اعتذار، وحتى لم يكن هناك أي أسف.

في شهر أيار (مايو)، أطلق الجنود النار على وجه فتى ابن 17 سنة في مخيم الفوار للاجئين وقتلوه، في الوقت الذي كان يقف فيه مع بنات شقيقه الصغيرات على سطح بعيد ويراقب ما يحدث على الشارع. زيد قيسية كان يحلم بأن يكون مغنيا. المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي قال عن عملية قتله الإجرامية: “بعد النشاط تلقينا تقريرا عن فلسطيني مقتول”. هذه المرة ليس “ادعاء”، بل “تقرير”، لكن البيان مبهم ومثابر وتقريبا هو شيطاني بدرجة لا تقل عن ذلك.

أيضا في 30 كانون الثاني (يناير) الماضي، أطلق الجيش النار على رأس طفل من كفر قدوم. محمد شتيوي ابن 14 سنة أصبح مشلولا تماما. وما الذي قاله المتحدث بلسان الجيش للدفاع عن التنظيم الذي يشكل بالنسبة له مدير للعلاقات العامة؟ “معروف لدينا ادعاء عن فلسطيني أصيب”. أيضا عندما تكون الضحية هي طفل، ربما لم تطلق النار عليه، ربما أطلق النار على نفسه، حيث إن الأمر يتعلق فقط بـ”ادعاء”.

في قرية الركيز حدثت قبل يومين جريمة صادمة، شاهدوا الفيلم القصير. عندما يغطي المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي على ذلك فهو يكون مشاركا في الجريمة. وعندما يغطي المتحدث بلسان الجيش على ذلك، فإن الجنود يعرفون أنه لم يحدث شيء فظيع. هم يمكنهم الاعتماد على المتعاونين، معظم المراسلين العسكريين الذين هم أيضا لم يعملوا من ذلك قضية كبيرة، حيث إنه لم يحدث أي شيء على الإطلاق.