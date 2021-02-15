“المتحف الفلسطيني” يستعد لاستعادة 80 ثوبا تاريخيا من الشتات

عمان- الغد- يستعد المتحف الفلسطيني في دولة فلسطين لاستعادة 80 ثوبا فلسطينيا تراثيا من الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد نجاح حملة التمويل الجماعي الأولى التي يطلقها المتحف “80 قصة وثوب، من الشتات للبلاد”، والتي بدأت في نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.

وتمكنت الحملة، خلال شهر من إطلاقها، من جمع مبلغ 40 ألف دولار أميركي، من مساهمات أفراد من مختلف أنحاء العالم عبر منصة “Launchgood” العالمية للتمويل الجماعي، وسيخصص المبلغ لتغطية تكاليف الشحن وتأمين الأثواب.

وكانت مجموعة مكونة من 80 ثوبا فلسطينيا تقليديا مطرزا مع إكسسواراتها قد ارتحلت من فلسطين إلى الولايات المتحدة الأميركية قبل ثلاثة عقود؛ إذ تم اقتناؤها وحفظها من قبل سيدات فلسطينيات وعربيات- أميركيات، من لجنة الحفاظ على التراث الفلسطيني (CPPH)، في العاصمة الأميركية واشنطن، وقد عملت السيدات، بلا كلل، لتقديم وعرض الأثواب للعالم في المعارض التي أقيمت في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.

وسيقوم المتحف، فور وصول المجموعة، التي بدئ في إجراءات نقلها، بترميمها من قبل متخصصي المتحف ورقمنتها والحفاظ عليها ووضعها في غرفة مجموعات آمنة ومجهزة كجزء من مجموعة المتحف الدائمة، لتكون هذه القطع الفريدة من التراث الفلسطيني وقصصها في متناول الجمهور العام، من خلال معارض المتحف وبرامجه التعليمية وأرشيفه ومشاريعه الرقمية، كما يخطط المتحف لتنفيذ معارض خارجية من هذه المجموعة سيعلن عنها قريبًا.

وضمن هذا السياق، تقول مدير عام المتحف الفلسطيني، د.عادلة العايدي: “انطلاقًا من كون المتحف مؤسسة ثقافية غير ربحية ولا تعتمد على دخل ثابت، لجأنا إلى تنظيم حملة تمويل جماعي لشحن هذه المجموعة الثمينة وتأمينها. نجحت هذه الحملة التي ورغم الوضع الاقتصادي الصعب الذي خلفته جائحة كورونا خلال العام 2020، إلا أننا لامسنا من خلالها حرص الفلسطينيين ومناصري قضيتهم حول العالم على الحفاظ على التراث المادي الفلسطيني، وهذا ما يزيد من عزمنا للمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع للمتحف الفلسطيني حول العالم لنوصل رواية فلسطين والفلسطينيين إلى العالم”، مثنية على الدعم الخاص الذي قدمه بنك فلسطين؛ الراعي البلاتيني للحملة، بمبلغ 15 ألف دولار أميركي، وشركة المشروبات الوطنية، التي تبرعت بمبلغ 5000 دولار أميركي، إضافةً إلى شكرها وتقديرها للسيدات العربيات اللواتي حفظن الأثواب ووثقن بالمتحف الفلسطيني.

وعبر مجلس إدارة لجنة الحفاظ على التراث الفلسطيني، عن شكره للمتحف الفلسطيني، ولكل المتبرعين لإنجاح الحملة، وعن ثقته بالمتحف لحفظ الأثواب ورواية قصتها، وعن أهمية تقدير المتحف الفلسطيني لجهد السيدات منذ 30 عاما.