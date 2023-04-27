المتسابقون يشيدون بالأمور التنظيمية وبمراحل الرالي الوطني الأول

عمان – الغد – أشاد عدد من المتسابقين في الرالي الوطني الأول اليوم الخميس بالأمور التنظيمية من خلال التدريبات على مراحل الرالي، استعدادا للرالي الذي ينطلق يوم غد الجمعة في منطقة البحر الميت بمشاركة 24 متسابقا من الأردن وفلسطين وعُمان وقطر والكويت، وبدعم من شركة زين الأردن.

وأكد المتسابق عيسى أبو جاموس صاحب لقب بطولة الشرق الأوسط (MERC 2) العام 2022:” خضنا التدريبات من خلال مرحلتي المغطس وماعين، على متن سيارة ايفو 7، استعدادا للرالي الوطني الأولى، المراحل صعبة لكن أتمتع بخبرة فيها منذ العام الماضي، ملاحي غسان الزوايدة يتمتع بخبرة كبيرة، وسبق له أن شارك إلى جانبي في بطولة الأردن للراليات أعوام (2004، 2007، 2008، 2021).

المنافسة كبيرة، حيث يشارك في الرالي الوطني الأول 24 متسابقاً من الأردن وفلسطين وعُمان وقطر والكويت، والمنافسة الأكبر ستكون في فئة (إن ار 4) بين المتسابقين العرب والأردنيين، إن الأمور التنظيمية جيدة، حيث أن المشاركة في الرالي ، يكسبنا خبرة من أجل احراز مراكز متقدمة، في رالي الأردن الدولي، شاركت مؤخراً في رالي عُمان المحلي، ولم أشارك في رالي قطر الدولي، أكثف استعداداتي للمشاركة في راليات الأردن ولبنان والكويت وقبرص ضمن بطولة الشرق الأوسط للراليات، هدفي التقدم في الترتيب العام، وإحراز مراكز متقدمة”.

أما المتسابق العُماني عبد الله الرواحي قال:” شاركت في راليات الأردن المحلية أكثر من 10 مرات، سبق وأن أحرزت لقب بطولة الأردن للراليات المحلية العام 2019، إلى جانب ملاحي الأردني عطا الحمود، كما شاركت في رالي الأردن أعوام (2018 و 2019 و2020 ) والرالي الوطني الأول عبارة عن مرحلة تمهيدية لرالي الأردن الدولي، خضنا التجارب على مراحل الرالي الوطني، إنها صعبة وتتميز مرحلة ماعين بطول مسافتها وتعرجاتها الصعبة، كما أن مرحلة المغطس سريعة، وليست سهلة ، أشارك بسيارة سكودا فابيا وهي سيارة سريعة جدا، وملاحي الحمود يعد واحدا من الملاحين المشهود لهم على الساحة الشرق أوسطية، نتطلع لنيل اللقب والسلامة للجميع”.

وقالت ناديا شنودة:” أعاود المشاركة في الراليات بعد انقطاع دام 12 عاما، من خلال الرالي الوطني الأول، وكانت آخر مشاركاتي في العام 2011، انقطعت عن المشاركة في الراليات ، إلا أنني لم أبتعد عن رياضة السيارات، فقد كنت مسؤولة إرتباط للمتسابقين، ومنذ العام 2018 كنت حكما في الراليات الوطنية وسباقات السرعة والدفع الرباعي، الرالي الوطني الأول يعد من الراليات الجميلة وتبلغ مسافته الإجمالية قرابة 208 كم، ومراحل المغطس وماعين، أعرفها بشكل جيد، خلال التجارب على مراحل الرالي الوطني لم أجد إلى جانب المتسابقة نانسي المجالي التي أعلب دور الملاح لها على متن سيارة ايفو 6، أي صعوبة رغم انقطاعي عن الراليات لفترة طويلة، أوضح هنا، إن عامل الخبرة يلعب دورا كبيرا في عملية استعادة المعلومات، مرحلة المغطس سريعة وجميلة ، ومرحلة ماعين تتطلب جهدا مضاعفا وهي مرحلة صعبة، الآن سأخوض إلى جانب المتسابقة نانسي المجالي الرالي الوطني ونأمل المشاركة في راليات أكثر”.

وقال المتسابق مصطفى عطاري:” هذه المرة الأولى التي أشارك فيها في بطولة الأردن للراليات المحلية، أشارك في الرالي الوطني الأول على متن سيارة ايفو 10، ويلعب دور الملاح زيد أبو زيد، انتقلت من عالم سباقات السرعة للمشاركة في الراليات، والإختلاف كبير جدا ، حيث أن مسار الرالي حصوي، وسباقات السرعة تقام على مسار اسفلتي والاختلاف كبير بين سباقات السرعة والراليات، كنت قد حققت العام 2022 لقب سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان للمرة الأولى، وأحرزت المركز الثاني في سباق بانوراما البحر الميت، كما أحرزت المركز الثاني في بطولة الأردن لسباقات السرعة العام 2022″.

وتطرق قائلا:” يعد الرالي الوطني الأول فرصة كبيرة لي لإكتساب خبرة استعدادا لرالي الأردن الدولي الشهر المقبل، وسط مشاركة عربية كبيرة، وهنا استطيع الاستفادة بشكل كبير، كما اتطلع للاستفادة من المتسابقين الأردنيين، المشاركين في الرالي المراحل رائعة، والأمور التنظيمية على أكمل وجه ، أتمنى السلامة للجميع في الرالي”.

وأشار:” أصبحت رياضة السيارات تضم جيلا من الجيل اليافع، والذي يتمتع بقوة وبأداء مميز في سباقات الراليات ما يبشر بحقبة مهمة أبطالها جيل قوي من الشباب”.