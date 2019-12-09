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المتسلل الإسرائيلي يطلب حكما مخففا.. و”أمن الدولة” ترفع الجلسة

منذ 40 دقيقة
المتهم الإسرائيلي
المتهم الإسرائيلي في القفص أمام محكمة أمن الدولة

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عمان – الغد – طلب المتسلل الإسرائيلي، خلال جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة صباح اليوم، الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية، فيما قررت المحكمة رفع الجلسة إلى يوم غد الثلاثاء.

وخلال الجلسة استمعت المحكمة إلى أقوال ضابط تحقيق في مديرية الأمن العسكري، والذي اكد أن “المتسلل أدلى بأقواله بطوعه دون ضغط  أو إكراه”.

وأضاف الضابط “قمت بضبط أقواله (المتسلل) من خلال مترجم، بعد تخليفه اليمين القانوني. وأدلى بأقوله بطوعه دون ضغط أو إكراه. وكرر أقواله أنه مذنب عن التسلل؛ لكنه لا يعرف أن سيجارة الحشيش ممنوعة في الأردن، كونها غير محظورة وفق القانون الإسرائيلي”.

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