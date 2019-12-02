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المتسلل الإسرائيلي يعترف بالتهم الموجهة إليه أمام أمن الدولة – فيديو

منذ ساعتين

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عمان – الغد – اعترف المتهم الإسرائيلي كونستانتين كوتوف، خلال جلسة محاكمته في “أمن الدولة” صباح اليوم، بالتهم الموجهة إليه، والتي تشمل “دخول أراضي المملكة بشكل غير مشروع، وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي”، زاعما إنه “لم يكن يعلم أن المخدرات ممنوعة في الأردن”.

إلى ذلك، قررت المحكمة رفع الجلسة، لمواصلة النظر في القضية إلى يوم غد الثلاثاء.

ويشار إلى ان المتهم كوتوف؛ هو أول (إسرائلي) تتم محاكمته أمام محكمة امن الدولة، بعد أن تتسلل إلى أراضي المملكة في 29 تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وبعد تتفتيشه تبين انه يحمل مادة مخدرة”.

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