المتطرف غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين لباحات الأقصى

قاد المستوطن اليهودي المتطرف يهودا غليك، اليوم الثلاثاء، اقتحاما جديدا لعشرات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك – الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، ببيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وأضافت أنهم نفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية داخله وسط التصدي لهم بالطرد وهتافات التكبير الاحتجاجية من قبل المصلين والمرابطين.- (بترا)