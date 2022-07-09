المتظاهرون يقتحمون غرفة نوم الرئيس السريلانكي.. ولكنه يفر من مقره ـ (صور وفيديوهات)

فر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو السبت، على ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس، قبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس وهم يقتحمون المجمع، ووصولهم حتى غرفة نومه، كما أظهرت فيديوهات تم تداولها على المواقع.

#SriLankaCrisis | 2 Navy ships leave Colombo port amid crisis; military personnel join civilians in protests NDTV's Sreeja MS reports pic.twitter.com/Z8HgvdGgr7 — NDTV (@ndtv) July 9, 2022

وقال المصدر إن “الرئيس نقل إلى مكان آمن” مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

وعرضت محطة سيراسا التلفزيونية الخاصة مشاهد تظهر حشدا يدخل المقر الذي كان يخضع لحراسة مشددة.

#BREAKING 🚨 WATCH: Video from local media shows protesters at the Sri Lankan President's home, where has has reportedly had to flee | #6NewsAU pic.twitter.com/YHkDxP2LcQ — 6 News Australia (@6NewsAU) July 9, 2022

تعاني سريلانكا منذ أشهر من نقص المواد الغذائية والوقود وانقطاع الكهرباء وتضخم متسارع، بعد نفاد العملات الأجنبية الضرورية لاستيراد سلع حيوية.

وتوافدت حشود كبيرة إلى العاصمة للمشاركة في التظاهرة، في مشهد جديد من الاضطرابات الناجمة عن أزمة اقتصادية غير مسبوقة في هذه الدولة.

وألغت الشرطة أمرا بحظر التجول صدر الجمعة، بعد أن هدد نشطاء يمينيون ونقابة المحامين بملاحقة قائد الشرطة قضائيا.

#WATCH | Massive protests erupt in economic crisis-laden Sri Lanka as protesters amass at the President's Secretariat, who has reportedly fled the country. (Source: unverified) pic.twitter.com/SvZeLGTvKG — ANI (@ANI) July 9, 2022