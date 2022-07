المتظاهرون يقتحمون غرفة نوم الرئيس السريلانكي.. ولكنه يفر من مقره ـ (صور وفيديوهات)

فر الرئيس السريلانكي غوتابايا راجابكسا من مقره الرسمي في العاصمة كولومبو السبت، على ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس، قبل أن يعرض التلفزيون مشاهد تظهر متظاهرين يطالبون باستقالة الرئيس وهم يقتحمون المجمع، ووصولهم حتى غرفة نومه، كما أظهرت فيديوهات تم تداولها على المواقع.

وقال المصدر إن “الرئيس نقل إلى مكان آمن” مضيفا أن الجنود أطلقوا النار في الهواء لمنع المتظاهرين الغاضبين من السيطرة على القصر الرئاسي.

وعرضت محطة سيراسا التلفزيونية الخاصة مشاهد تظهر حشدا يدخل المقر الذي كان يخضع لحراسة مشددة.

#BREAKING 🚨 WATCH: Video from local media shows protesters at the Sri Lankan President's home, where has has reportedly had to flee | #6NewsAU pic.twitter.com/YHkDxP2LcQ

— 6 News Australia (@6NewsAU) July 9, 2022