المتقاعدين العسكريين تؤجل الأقساط المستحقة لشهر نيسان

عمان- قرر مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد ثلاج الذيابات تأجيل اقساط القروض المترتبة على المتقاعدين لصالح المؤسسة لشهر نيسان الحالي.

واوضح بيان صادر عن المؤسسة اليوم الخميس، ان القرار جاء نظراً لحلول شهر رمضان المبارك وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، المتعلقة بالتخفيف على المتقاعدين العسكريين ومراعاة ظروفهم الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من زيادة في الأعباء المالية خلال الشهر الفضيل.

بترا