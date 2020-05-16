“المتقاعدين العسكريين” تؤجل الأقساط المستحقة للشهر الحالي

عمان – قررت مؤسسة المتقاعدين العسكريين تأجيل تحصيل أقساط القروض الشخصية المستحقة للمؤسسة على المتقاعدين العسكريين لشهر أيار الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت، إن قرار تأجيل الأقساط على المتقاعدين العسكريين يأتي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، وتخفيفا للأعباء المترتبة على الأخوة المتقاعدين العسكريين في هذا الشهر الفضيل في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.-بترا