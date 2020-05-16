آخر الأخبارالغد الاردني

“المتقاعدين العسكريين” تؤجل الأقساط المستحقة للشهر الحالي

منذ 30 دقيقة
مؤسسة المتقاعدين العسكريين

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – قررت مؤسسة المتقاعدين العسكريين تأجيل تحصيل أقساط القروض الشخصية المستحقة للمؤسسة على المتقاعدين العسكريين لشهر أيار الجاري.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت، إن قرار تأجيل الأقساط على المتقاعدين العسكريين يأتي بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، وتخفيفا للأعباء المترتبة على الأخوة المتقاعدين العسكريين في هذا الشهر الفضيل في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.-بترا

مقالات ذات صلة

“الزراعة” تدعو المزارعين لاتخاذ تدابير للتعامل مع موجة الحرارة

منذ 41 دقيقة

الحكومة تحذر من رابط إلكتروني مزيّف لعودة حَمَلة الجوازات الأردنيّة المؤقّتة

منذ 47 دقيقة

عبيدات أمينا عاما مساعدا لمجمع النقابات المهنية

منذ ساعة واحدة

القوات المسلحة: وصول عشر رحلات على متنها 1976 مسافرا

منذ ساعة واحدة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock