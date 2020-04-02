آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“المتقاعدين العسكريين” تؤجل تحصيل الأقساط المستحقة للشهر الحالي

منذ 36 دقيقة
الجيش العربي الاردن

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان- قرر مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد ثلاج ذيابات، تأجيل تحصيل كافة الأقساط المستحقة للمؤسسة على المتقاعدين العسكريين لشهر نيسان الحالي.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس، ان قرار تأجيل الأقساط على المتقاعدين العسكريين يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وتخفيفا للأعباء المالية المترتبة على المتقاعدين العسكريين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. -(بترا)

مقالات ذات صلة

العضايلة: نناشد ضمائركم وإنسايتكم أن تساندوا جهود أجهزتنا الأمنية والطبية عاجل

منذ 6 دقائق

فندق الرويال يعفي الحكومة من فاتورة إقامة المحجور عليهم

منذ 16 دقيقة

تسجيل 21 إصابة جديدة في الأردن.. والإجمالي 299 حالة عاجل

منذ 24 دقيقة

الداوود: استثناء الكوادر الطبية من حظر التجول الكامل

منذ 31 دقيقة
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock