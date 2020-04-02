“المتقاعدين العسكريين” تؤجل تحصيل الأقساط المستحقة للشهر الحالي

عمان- قرر مدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد ثلاج ذيابات، تأجيل تحصيل كافة الأقساط المستحقة للمؤسسة على المتقاعدين العسكريين لشهر نيسان الحالي.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم الخميس، ان قرار تأجيل الأقساط على المتقاعدين العسكريين يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وتخفيفا للأعباء المالية المترتبة على المتقاعدين العسكريين خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. -(بترا)