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“المتقاعدين العسكريين” تتبرع بـ10% من رواتب موظفيها للصحة

منذ 16 دقيقة

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عمان– أعلنت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء عن تبرع مدير عام المؤسسة والضباط المتقاعدين العاملين في الإدارة العامة بقيمة 10 بالمئة من رواتبهم عن شهر نيسان المقبل لوزارة الصحة.
وقالت المؤسسة في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا التبرع يأتي إسهاما ودعما للجهود الوطنية التي تبذلها وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
بترا

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