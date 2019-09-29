“المتقاعدين العسكريين” تشكر القائد الأعلى على المكرمة الملكية

عمان– أعربت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، ممثلة بمديرها العام اللواء الركن المتقاعد أحمد العجارمة عن شكرها لجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله الثاني على المكرمة الملكية السامية بزيادة رواتب قدامى المتقاعدين العسكريين.

وقالت المؤسسة في بيان صدر عنها اليوم الاحد ان هذه المكرمة بتفضل جلالته بإصدار توجيهاته لزيادة رواتب قدامى المتقاعدين لتحسين المستوى المعيشي لهم ،هي دليل ساطع على اهتمام جلالته بالمتقاعدين وتقديره لخدماتهم الجليلة للوطن، وان صدورها بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة والأمر بتنفيذها الفوري هو تكريم للمتقاعدين. بترا