المتقاعدين العسكريين تصدر تعليمات للوقاية من كورونا

عمان- أصدرت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، حزمة من التعليمات والإجراءات الوقائية للتعامل مع فيروس كورونا، لحماية الموظفين من العدوى، ولضمان حسن سير العمل.

واشار بيان صادر عن ادارة المؤسسة اليوم الاحد، الى أن لجنة إدارة الأزمة في المؤسسة، أكدت على إجراءات السلامة العامة ، للوقاية من فيروس كورونا، في كافة دوائر وفروع المؤسسة، امتثالاً لتعليمات الدولة بهذا الشأن، وبعكس ذلك سيصار إلى تطبيق اللوائح والإجراءات العقابية المنصوص عليها في الأنظمة والتعليمات النافذة على المخالفين لهذه التعليمات. واكدت اللجنة،الالتزام التام بأوامر الدفاع وتعليمات السلامة العامة ،وتفعيل عمل فرق الطوارئ وإدارة الأزمات، وضرورة الالتزام بارتداء الكمامات، منذ لحظة الدخول إلى مبنى الإدارة العامة، والإبقاء عليها أثناء الدوام وداخل المكاتب وخارج القاعات.

وأوعزت اللجنة بإلزامية تحميل وتفعيل تطبيق (أمان) لكافة الموظفين والتأكيد على المراجعين باستخدام الخدمات الإلكترونية المقدمة من المؤسسة لبعض خدماتها.-(بترا)