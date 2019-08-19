“المتكاملة لتجارة السيارات” تجري أول “أفرهول” لمحرك “Biogas”

عمان- قامت الشركة المتكاملة لتجارة السيارات؛ الوكيل المعتمد لشاحنات MAN العالمية، بإجراء أول عملية أفرهول صيانة لمحرك “Biogas” الغاز الحيوي.

تعد مياه الصرف الصحي موردا للغازات الحيوية التي يمكن أن تخلق الوقود الصلب والكهرباء. فإن توليد الطاقة من الغاز الحيوي هو المفتاح لتحويل هذا الغاز المنتج إلى كهرباء من أجل تقليل استهلاك الكهرباء من محطة معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة 30 %.

وقد تمت عملية الأفرهول بنجاح تحت إشراف فريق فني متخصص من الشركة المتكاملة لتجارة السيارات. وتعد محركات البيوغاز المصنّعة من شركة MAN محركات تعمل بتقنية تحويل المياه العادمة والغازات الخارجة منها إلى طاقة لتوليد الكهرباء. لدى الأردن العديد من المشاريع لمثل هذا النوع من وحدات CHP، أحدها هو وادي شلالة الموجود في إربد، هذه الوحدات مجهزة بمحركات MAN، وقد قام فريق الشركة من فنيين ومهندسين متخصصين بفك المحرك وصيانته وتجميع أجزائه على مدار 3 أيام مما يعد وقتا قياسيا. من ثم تم تشغيله لمدة 50 ساعة متواصلة تحت مراقبة وإشراف الفريق الفني الذي قام بعملية اختبار أولى وتغيير الزيت بهدف تشغيله لمدة 150 ساعة متواصلة. لدى MAN الأردن بكل فخر قسم كامل لوحدات CHP، مع خبراء يمكنهم العناية بجميع أنواع الإصلاحات اللازمة.