“المتكاملة لتجارة السيارات” تطلق حملة الفحص المجاني

عمان – أطلقت الشركة المتكاملة لتجارة السيارات، الوكيل الوحيد لشاحنات MAN في الأردن، حملة الفحص المجاني لشاحنات MAN لفصل الشتاء، وذلك في مركز الصيانة- ناعور. وتشمل هذه الحملة فحص الإطارات ونظام المكابح والمساحات، بالإضافة إلى فحص أنظمة الإنارة الخارجية، والأمامية والخلفية، ونظام التدفئة.

وتأتي هذه الحملة بهدف نشر التوعية لدى عملائنا بضرورة تفقد جاهزية شاحناتهم قبل بدء فصل الشتاء، وتشجيعهم على اتخاذ جميع الاحتياطات لمواجهة المخاطر التي قد تحدث خلال الظروف المناخية الصعبة في فصل الشتاء، والتحلّي بقيادة آمنة مطابقة لمواصفات السلامة العامة لضمان سلامة السائق والركاب جميعاً.