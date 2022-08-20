المجالي تسجل الحضور الأردني الأول في دوري أبطال أوروبا

عمان- سجلت لاعبة المنتخب الوطني للسيدات لكرة القدم آية المجالي، الحضور الأردني الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا للسيدات عندما شاركت فريقها أولمبياد كلوج الروماني مباراته الأخيرة بالبطولة الأوربية الكبرى.

وقال اتحاد كرة القدم اليوم إن المجالي سجلت حضور الكرة النسوية الأردنية في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في التاريخ، بعد خوضها مساء الخميس الماضي مباراة فريقها أمام جلنترون الإيرلندي، والتي انتهت بفوز كلوج بركلات الترجيح 4-2، بانتظار مواجهة سيراييفو البوسني.

وبدأت المجالي مشوارها في كرة القدم عبر مراكز سمو الأمير علي للواعدات، وتدرجت بعد ذلك مع المنتخبات الوطنية بمختلف الفئات، حتى وصلت المنتخب الوطني النسوي الأول وحققت معه العديد من الإنجازات، قبل أن تنجح مؤخراً في التوقيع لنادي أولمبيا وتمثيله في دوري أبطال أوروبا. -(بترا)