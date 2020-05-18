المجالي: تواصلنا مع الحكومة من أجل توفير الدعم المادي لاستئناف الانشطة الرياضية

أيمن وجيه الخطيب

عمان – قال ناصر المجالي أمين عام اللجنة الاولمبية يوم أمس الاثنين لبرنامج الكابتن الذي يذاع على قناة المملكة ويقدمه الزميل مهند محادين، إن اللجنة الأولمبية على تواصل مع الحكومة من أجل توفير الدعم المادي، لاستئناف الأنشطة الرياضية، كما إنها على تواصل مع الجهات المختلفة من مراكز وأندية وأركان اللعبة، وباشرت اللجنة الأولمبية أعمالها منذ 8 أيام كي تتواصل مع الجهات المعنية وان الاتحادات الرياضية باشرت عملها يوم أمس الاثنين اداريا، كي تواكب الحملة الرقابية على المراكز والأندية والمنتخبات الوطنية عند عودة النشاط الرياضي، وفرض شروط السلامة العامة خلال التدريبات .

وأكد أن اللجنة الأولمبية طلبت من الاتحادات الرياضية رسم خطة مستقبلية جديدة متعلقة بتدريبات المنتخبات الوطنية، وكان قد وصل اللجنة الأولمبية شكاوي من اللاعبين يطلبون من خلالها عودة النشاط الرياضي والتدريبات للحفاظ على لياقتهم ومستوياتهم الفنية.

ونوه المجالي أن حملة ” خليك في البيت” غير كافية للرياضيين حيث أنها غيرت حياتهم بشكل جذري وقد تؤدي إلى تراجع مستوياتهم الفنية، حيث أنه تم اعدادهم بالشكل المطلوب من خلال تدريباتهم في المركز الأولمبي.

وفي مداخلة له قال الدكتور فايز أبو عريضة عميد كلية الرياضة في جامعة اليرموك سابقا، إنه من حق الرياضيين أن توفر الدولة لهم مزيد من المرافق الرياضية، وانه يتوجب على الحكومة توفير ذلك ولا يجب تحميل اللجنة الأولمبية أكثر من طاقتها.

وأكد أبو عريضة أن ممارسة الرياضة يؤدي الى الوقاية من فيروس كورونا كما أن ممارسة الرياضة تساعد في معالجة حالات الإكتيئاب.

وشدد على ضرورة توفير الشروط الصحية والوقائية لعودة النشاط الرياضي وفتح أندية اللياقة البدنية والمسابح التي تخضع لشروط السلامة من خلال فحوصات دورية من قبل وزارة الصحة.