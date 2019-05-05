المجالي: “تواصل” توقف العمل بمشروع جيبوتي بعد تجاهل حكومي لدورها

عمان- الغد- قالت جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين (تواصل)، إن ما أقدم عليه وزيرا الاستثمار والصناعة والتجارة عقب تشكيل وفد رسمي لزيارة جيبوتي لبحث سبل إقامة منطقة لوجستية يأتي في إطار التخبط وانعدام التنسيق ويؤكد انعدام الشراكة بين القطاع العام والخاص.

واستهجنت الجمعية ما وصفته بالتجاوز على دورها وجهودها التي بذلتها لإطلاق المنطقة الأردنية الحرة في جيبوتي، وكانت الجمعية قد أعلنت في مطلع شهر يناير من هذه السنة أنها قد بدأت مفاوضات مع الجانب الجيبوتي لإنشاء المنطقة الاردنية الحرة وتبِع هذا الإعلان ثلاث زيارات متتالية لجيبوتي أثمرت عن توقيع اتفاقية مبدئية في الشهر الماضي، أُعلنت في وسائل الاعلام وأُخبرت بها الحكومة الاردنية رسمياً و كان من المفترض ان يبداء العمل رسمياً بالمشروع بعيد شهر رمضان.

وأكد فادي المجالي رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين أن الجمعية بذلت جهودًا حقيقة وحثيثة ليرى هذا المشروع النور وأن الجمعية قد استقطبت استثماراً من مغتربين أردنيين يصل لتاريخه قرابة 22 مليون دولار ليكون نواة البدء بالأعمال الإنشائية للمنطقة الحرة.

وأشار المجالي إلى أنه في الوقت الذي استجاب فيه رئيس الحكومة وأبدى اهتماماً متناهياً بالمشروع ووجه الوزراء المعنيين للمتابعة كان وزراء الفريق الاقتصادي يديرون ظهورهم حتى للاستماع لطرح الجمعية في هذا الشأن وأن الجمعية تفاجأت بتشكيل الوفد واستثنائها من المشاركة والحضور، مؤكداً أن شخصنة الأمور وركوب الموجة والبحث عن جذب الأضواء وتسجيل المواقف هو السبب الوحيد وراء استثناء الجمعية عن غيرها من مؤسسات القطاع الخاص.

وقال إن “الحكومات المتعاقبة قد طرحت هذا المشروع منذ العام 2007 ما يزيد على سبع مرات وتحدث به الإعلام على امتداد عشر سنوات مضت دون نتائج تذكر، وشكك في قدرة الحكومة على إنجاز المشروع دون تمويل مباشر من القطاع الخاص”.

واعتبر المجالي أن هذه الحادثة تؤكد تخبط أداء الفريق الاقتصادي في الحكومة ليؤدي لتعاظم الفشل والإحباط لدى المستثمرين المحليين والأجانب والذي توجه انخفاض نسب الاستثمار الأجنبي ما يزيد على 53 بالمئة العام الماضي وهجرة كثير من المستثمرين ورؤوس الأموال والذي ساد أمامه صمتٌ مطبق من الفريق الاقتصادي.

وأكدت الجمعية في ختام البيان أنها وإذ تتمنى من الله ان ينجح الوفد في مساعيه وفِي إنشاء هذه المنطقة على ارض الواقع خدمة لصناعيي الوطن واقتصاده الذي يعاني الأمرّين الا انها وامام هذا المشهد الضبابي المتخبط والأرعن ستظطرُ أسفةً ان ترفع يدها عن المشروع وتوقف العمل به”.