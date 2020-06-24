المجالي: دعم استثمارات المغتربين العائدين فرصة لتعويض الاستثمار الأجنبي

هبة العيساوي

عمان- قال رئيس جمعية سيدات ورجال الأعمال المغتربين فادي المجالي إن “حوالي 50 % من المغتربين الأردنيين الذين يخططون للعودة النهائية للأردن بسبب كورونا سيعملون على دراسة وتدشين مشاريع استثمارية خاصة بهم بحجم يقدر بنحو 250 مليون دولار”.

وبين المجالي في مقابلة مع “الغد” أنه بحسب دراسة أعدتها الجمعية أخيرا أن 25 % من إجمالي عدد المغتربين الأردنيين في الخارج يخططون للعودة النهائية للأردن وان نصفهم سيبدؤون مشاريع واستثمارات خاصة بهم وفي مختلف المجالات.

وشدد المجالي على أن تقديم الدعم الحكومي لاستثمارات المغتربين العائدين سيؤدي بالضرورة إلى تعويض نقص الاستثمار الأجنبي الذي تراجع بشكل كبير بعد جائحة كورونا.

وقدر المجالي حجم هذه الاستثمارات بما يزيد على 250 مليون دولار على اعتبار ان معظم هذه الاستثمارات ستكون مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر والقليل منها مشاريع متوسطة الحجم.

ويتجاوز عدد المغتربين الأردنيين مليون مغترب موزعين على حوالي 70 دولة، بحسب آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الخارجية.

وأظهرت البيانات أن 79.5 % منهم متواجدون في دول الخليج العربي، و11 % في أميركا وكندا، و3.4 % في أوروبا، و3 % في باقي الدول العربية.

وقال إن “نتائج هذه الدراسة تشير إلى إيجابيات لعودة المغتربين تتمثل في تنشيط تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة وضخ السيولة في الأسواق”.

وأضاف “الجمعية تنظر بأهمية كبيرة لملف المغتربين لاجراء هذه الدراسة نظرا لتأثيره البالغ في الملف الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية والسياسية.”

وأكد المجالي أنه خلال أيام قليلة ستطلق الجمعية بوابة إلكترونية خاصة لخدمة المغتربين الذين يودون الاستثمار في الأردن وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لهم من خلال التنسيق مع الاطراف المعنية وفي مقدمتهم هيئة الاستثمار كما ستخدم هذه البوابة أي مستثمر من خارج الأردن.

وتمنى المجالي من هيئة الاستثمار والجهات المعنية ذات الصلة ان تجهز وتدرس قائمة من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وفي مختلف المجالات والمحافظات ليقوم كل مغترب عائد للأردن باختيار الاستثمار الذي يناسبه.

ودعا الهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك بما يسهل على المغتربين عملية اختيار المشروع والسير بإجراءات تسجيله بعيدا عن أي تعقيدات وبيروقراطية قد تساهم في زيادة فرص ضياع استثمارات محتملة.

وقال المجالي “لا بد من التفكير في تقديم إعفاءات ضريبية للمغتربين بهدف تحفيزهم وتعظيم فرص نجاح مشروعاتهم والتركيز على المشروعات التي توفر فرص عمل وترفع نسب الصادرات لاسيما المشروعات الزراعية والصناعية ذات القيمة المضافة”.

وأكد المجالي ضرورة دعم استثمارات المغتربين في ظل الانكماش الاقتصادي غيرالعادي الذي يشهده العالم مع انعدام حالة اليقين التي ستؤثر بالتأكيد على الاستثمارات الاجنبية في العالم بأسره ولا شك أن الأردن ستتأثر كغيرها من الدول.

وقال “لا اتوقع ان نشهد تدفقا طبيعيا للاستثمارات الاجنبية الا بحلول النصف الثاني من العام 2021 ولا بد للاشارة هنا الى تقرير البنك الدولي الذي اكد فيه ان نمو اقتصاديات دول العالم ستشهد تراجعا ملحوظاً مع تسجيل نسب نمو سالبة في مختلف دول العالم ما يؤكد تراجع الاستثمارات وارتفاع نسب البطالة”.

وأكد المجالي على أن تعزيز الاكتفاء الذاتي ضرورة كبيرة بعد كورونا وخاصة بالتركيز على الاستثمار في الصناعة لا سيما الصناعات الطبية والتي اظهرت الازمة نقصا واضحا فيها بالإضافة إلى الاستثمار في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي بأقصى درجة ممكنة وضرورة البحث عن التكنولوجيا الزراعية الحديثة لحل ندرة المياه وكثير من التحديات الزراعية الأخرى.

وأما بالنسبة للسياسات الاقتصادية والمالية حذر المجالي من سياسة التوسع الاقتراضي من المؤسسات الدولية مهما تزايدت حاجة الدول لذلك، لان مزيدا من الاقتراض يعني مزيدا من تغول هذه المنظمات على اقتصاديات دول العالم المختلفة، وبالتالي تعاظم دورها في رسم المشهد الاقتصادي لكل دولة على حدى، اضف لذلك إن تعمق هذا الدور سيفجر أزمة ديون ذات طبيعة عالمية غير مسبوقة.

ورأى المجالي أن كورونا كشفت عورات النظام الرأسمالي الذي فشل في مواجهة الأزمة، وهذا ما يفسر البحث في الوقت الراهن عن نظام جديد يكون أكثر قدرة على مواجهة الأزمات وهنا يبرز السؤال الاهم ما هو النظام الذي من الممكن ان يحل مكان النظام الرأسمالي؟ وما مدى تمتعه بالشمولية والجاهزية لادارة اقتصاد العالم بصورة دائمة وقوية؟

ورأى أيضا أن النظام الاقتصادي الإسلامي أثبت أنه النظام القادر على لعب هذا الدور شريطة ان تجتهد المرجعيات الإسلامية باشراف الدول الإسلامية والمنظمات الإسلامية “بتهجين ” هذا النظام ليكون أكثر مرونة للتوافق وخدمة الانظمة غير الإسلامية فيشكل حلا وسطا يخدم الجميع.

وبين المجالي أنه بتلك الطريقة يستطيع النظام الاقتصادي الإسلامي أن يتجاوز أهم معضلتين تقفان في طريقه للإحلال محل الرأسمالية، وهما عدم القبول الدولي به لأسباب أيديولوجية ورفض المؤسسات الربوية العالمية لهذا النظام.