المجالي رئيسا للجنة الرد على خطاب العرش

عمان – الغد – اختارت لجنة الرد على خطاب العرش السامي، النائب أيمن المجالي رئيسا لها.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأحد، برئاسة رئيس مجلس النواب المحامي عبدالمنعم العودات.

وقال العودات، إن خطاب العرش تضمن رؤى ملكية ثاقبة وخارطة طريق لقادم الأيام، وقد وضعت السلطات كافة أمام مسؤولية التعاون، في سبيل تلبية تطلعات أبناء شعبنا العزيز.

وأضاف ان المجلس أمام استحقاق دستوري في صياغة رده على خطاب العرش السامي، وينتظر صياغة اللجنة ليصار إلى عرضها على المجلس وإقرارها ورفع الرد الى مقام جلالة الملك عبدالله الثاني.

وشدد العودات على أهمية تضمين الرد بتصورات المجلس للمرحلة المقبلة وبما يسهم في تحقيق الرؤى الملكية التي جاءت شاملة جامعة لمختلف مسارات العمل الوطني، والتي أكدت على ثوابتنا الداخلية والخارجية، بخاصة في ملف القضية الفلسطينية.

وقال إن المكتب الدائم بتفويض من مجلس النواب، قام باختيار أعضاء اللجنة وهي اليوم سيدة نفسها لاختيار رئيسها ومقررها.

واختارت اللجنة، في اجتماعها، النائب جعفر الربابعة مقررا، كما اختارت من بين أعضائها الثلاثين، لجنة مصغرة يناط بها مهمة صياغة الرد وتضم في عضويتها النواب: عيد النعيمات وريما العموش ومحمد الفايز وفايز بصبوص وإسلام الطباشات وعمر العياصرة وأسماء الرواحنة وايوب خميس ومحمد شطناوي.