المجالي رئيسا للجنة الرد على خطبة العرش في مجلس النواب

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن خطبة العرش السامي التي افتتح بها جلالة الملك أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر شكلت خارطة طريق سيسير مجلس النواب على هديها في المرحلة المقبلة.

ووجه الصفدي لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة الرد على خطبة العرش اليوم الخميس، وخلالها اختار أعضاء اللجنة بالتزكية النائب أيمن المجالي رئيساً لها والنائب عطا ابداح مقرراً، تحية الفخر والاعتزاز إلى مقام جلالة الملك عبد الله الثاني، والشكر والعرفان لجلالته على تفضله بافتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر وإلقائه خطبة العرش السامي.

وأكد الصفدي أن المجلس أمام استحقاقات وطنية على طريق استكمال مسيرة الإصلاحات الشاملة، وسينطلق في التعامل معها من المضامين التي أكد عليها جلالة الملك بما يسهم في الارتقاء بالأداء ويلبي رغبات وتطلعات أبناء شعبنا العزيز.

فيما قال المجالي إن خطبة العرش السامي رسمت ملامح المرحلة المقبلة وتعتبر هادياً لنا لمواصلة دورنا الدستوري بكل عزيمة واقتدار.

وضمت اللجنة النواب: ايمن المجالي ، محمد الغويري ، محمد العلاقمة ، بلال المومني ، رائد الظهراوي ، صالح العرموطي ، ينال الفريحات ، فايزة عضيبات ، صفاء المومني ، عيد النعيمات ، ناجح العدوان ، طالب الصرايرة ، نصار القيسي ، غازي السرحان ، بسام الفايز ، عمر العياصرة ، محمد جرادات ، محمد الهلالات ، سليمان القلاب ، عطا ابداح ، خلدون الشويات ، عودة النوايشة ، محمد السعودي ، فايز بصبوص ، زهير السعيدين ، محمد الشطناوي ، هادية السرحان ، حابس الشبيب ، ضرار الحراسيس ، صالح الوخيان ، ايمن المدانات ، عبير الجبور ، امال الشقران ، عائشة الحسنات ، عارف السعايدة ، علي الطراونة ، عبدالله عواد .

كما اختارت اللجنة من بين أعضائها لجنة مصغرة يناط بها مهمة صياغة الرد وتضم في عضويتها النواب: محمد الهلالات، صفاء المومني، عارف السعايدة، طالب الصرايرة، بلال المومني، غازي السرحان، فايزة عضيبات، عيد النعيمات، خلدون الشويات، محمد الشطناوي، فايز بصبوص.