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المجالي: مطار الملك الحسين لم يُرخّص حتى الآن

منذ ساعة واحدة

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أحمد الرواشدة

العقبة- أقر الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات ناصر المجالي بأن مطار الملك الحسين الدولي لم يُرخّص لغاية هذه اللحظة في الوقت الذي أنجز فيه كافة المتطلبات المتعلقة بتجديد ترخيصه من هيئة الطيران المدني.

وبين المجالي في تصريح لـ”الغد” أن ترخيص المطار لا يعني إيقاف العمل وسير الرحلات الجوية من وإلى العقبة، مؤكدا أن مطار الملك الحسين الدولي استوفى كافة متطلبات الاعتماد من هيئة الطيران المدني وهو الآن بصدد إصدار رخصة تجديد.

وقال المجالي إن الحركة في مطار الملك الحسين الدولي تسير وفق المعتاد وبشكل انسيابي، مؤكدا أن المطار استقبل خلال الـ6 شهور الماضية 145 ألف مسافر ضمني و1400 رحلة جوية.

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