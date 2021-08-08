“المجالي” نهنئ أبطال العرب على إنجازهم في أولمبياد طوكيو

عمان – الغد – قال الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية، ناصر المجالي “لقد وصلنا إلى اليوم الأخير من دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020) وفيها حصدت الدول العربية على أكبر عدد من الميداليات على مر تاريخ مشاركاتها الأولمبية برصيد 18 ميدالية من بينها 5 ذهبيات و5 فضيات و8 ميداليات برونزية”.

وأضاف المجالي “نفتخر بكل الأبطال والبطلات من دولنا العربية الذين نجحوا في الصعود إلى منصة التتويج وكتابة تاريخ لهم ولأوطانهم ولشعوبهم في نسخة أولمبية استثنائية كانت صعبة على الجميع خلال فترة الاستعداد والتحضير والتأهيل وحتى عندما وصلوا هنا إلى طوكيو بسبب جائحة كورونا والأضرار التي لحقت باللاعبين واللاعبات والمنظومة الرياضية كاملةً”.

وأردف “الطموح دائماً أكبر وما نسعى إليه كمحبين للرياضة في المقام الأول هو أن تزيد الحصيلة العربية من الميداليات في هذا الحدث الرياضي الأكبر على مستوى العالم وذلك بالنظر للمواهب العديدة التي تزخر بها دولنا العربية وقدرتها في المنافسة العالمية بالرياضات المختلفة”.

مشيرا إلى أن جميع الرياضيين العرب من كلا الجنسين حاولوا بكل ما استطاعوا أن يظهروا بأفضل أداء لديهم في أولمبياد طوكيو منهم من نجح في اقتناص ميدالية ومنهم من قدم ما عليه ولكن منطق الرياضة فرض نفسه في النهاية ولكن ما نتفق عليه أن الجميع جاء إلى طوكيو من أجل تحقيق أهدافه وأحلامه وتمثيل بلاده خير تمثيل وجميع الرياضيين العرب يحتاجون دائماً للوقوف إلى جانبهم سواء في الفوز أو الخسارة.

وختم أمين عام اللجنة الأولمبية “نهنئ جميع أبطال وبطلات العرب على إنجازهم في أولمبياد طوكيو والتي نتطلع إلى أن تكون بوابة نحو تواجد عربي أكبر وأشمل على منصات التتويج في دورة باريس القادمة وفي الدورات الأولمبية المقبلة وأن نبني على نجاحات طوكيو ٢٠٢٠ من خلال تعاون عربي أكبر في مختلف المجالات المرتبطة بالرياضة في الإعداد والإدارة والإعلام وغيرها لنصل معاً إلى المزيد من النجاحات الرياضية العربية على الصعيد الأولمبي … وفي النهاية دامت الرياضة العربية مصدر فخر واعتزاز”.