المجالي وطبلت.. الاجراءات الوقائية تعكس قيمة المواطن وتؤكد حرص الحكومة

مصطفى بالو ومحمد عمّار

عمان – بعد عودتهما من السفر، تزامن ذلك مع الاجراءات الاحترازية التي إتخذتها الحكومة في مطار الملكة علياء، فتم إصطحاب أمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي، وأمين عام اللجنة الاولمبية الاسبق المهندس عبدالغني طبلت؛ الى الحجر الصحي الذي قامت الحكومة الاردنية بتطبيقه على كل المواطنين العائدين من الخارج.

“الغد” تحدثت هاتفيا مع المجالي وطبلت في الفندق الحجر الصحي.

المجالي: حرص كبير من القيادة

قال أمين عام اللجنة الأولمبية ناصر المجالي: “انا الآن في الحجر الصحي بأحد فنادق البحر الميت، ورأيي ان المواطن الأردني اغلى ما يملك الأردن، عندما اتخذت الحكومة قرارا سليما للحد من انتشار الفيروس، من خلال الحجر على جميع العائدين من السفر، وأبدت الدولة وأجهزتها قدرة فاقت قدرات دول متقدمة في العالم، وهدفت الإجراءات الحكومية للحد من انتشار الفيروس في الأردن.

وأضاف: الحمدلله دائما وابدا، اتواجد حالياً في أحد الفنادق من فئة خمس نجوم بمنطقة البحر الميت، التي خصصتها الحكومة للحجر الصحي، وكل الأمور متوفرة من رعاية طبية وغذائية.

وحرر أمين عام اللجنة الأولمبية رسالة من الحجر الصحي الى جميع المواطنين، قائلا: رسالتي هي ضرورة الالتزام بكافة التعليمات التي أقرتها وزارة الصحة ورئاسة الورزاء، لحمايتنا والحد من انتشار الفيروس، وضرورة الالتزام بمنازلنا خلال الفترة القادمة، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، لأن محاربة هذا الفيروس تتطلب تكاثف الجميع، وتحمل المسؤولية والعمل بجدية لنعود إلى حياتنا الاعتيادية إن شاء الله”.

وعند سؤاله: ماذا بعد تعليق النشاطات الرياضية والدور في تنفيذ الاجراءات الحكومية ما بعد الإيقاف؟، قال المجالي: طبعاً بناءً على قرار رئاسة الوزراء وبما يتماشى مع الاجراءات الوقائية قررت اللجنة الأولمبية تعليق كافة النشاطات الرياضية وإلزام جميع الاتحادات الرياضية بهذا القرار منذ الاسبوع الماضي وحتى اشعار آخر، ولأن الرياضة جزء لا يتجزأ من هذا العالم فإنه كان من الضروري أن تتخذ كل المنظمات الرياضية والاتحادات هذا القرار لكن في الوقت ذاته كلجنة أولمبية أردنية طلبنا من الرياضيين ضرورة مواصلة التدريبات المنزلية، ومواصلة الاستعدادات للمنافسة الرياضية، ليكونوا على أتم الجاهزية بعد الانتهاء من هذه الأزمة التي يعيشها العالم كما من خلال دورنا المجتمعي نشرنا عبر حساباتنا المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهناك الكثير من التعليمات الواجب على الأردنيين اتباعها خلال هذه الفترة، إلى جانب نشر فيديوهات توعوية عن أساليب الرياضة المنزلية ليحتفظ الجميع بلياقته وصحته داخل منزله.

طبلت.. “خليك بالبيت”

بدوره قال المهندس طبلت: على الرغم من ان القرار الحكومي كان مفاجئا، إلا انه يأتي للمصلحة والواجب، وتفهمنا ايجابية القرار لحظة وصولنا للمطار باستقبال يؤكد اهمية المواطن الأردني في عين المسؤول، وكان الاستقبال محترما.

واضاف طبلت: كنا على ثقة بأن الاجراءات ستصب في مصلحتنا كعائدين للوطن، فيما يتعلق بأمور الحجر الصحي، وبعد ان ركبنا بحافلات للقوات المسلحة وسط احترام كبير.

وتابع طبلت: لحظة وصولنا إلى الفندق تم تسليم كل واحد منا غرفه مفرده، وبعدها تم اجراء فحص طبي آخر على كل المحجور عليهم قبل تسلمهم الغرف، وخلال تلك الايام، يتم صرف وجبات غذائية تتناسب مع الوضع الصحي، فيما تم توزيد كل الغرف بكافة سبل الراحة اضافة الى المواد المطهرة، مشترطين علينا عدم الخروج من الغرف او الاحتكاك مع محجور آخر، بغية السيطرة على الوضع الصحي العام، كما تم توفير اطباء ومستشفى ميداني داخل الفندق، حيث يتم الاشراف الطبي على كافة المحجور عليهم بفترنين صباحية ومسائية، الى جانب فريق طوارئ مجهزة.

واثنى طبلت على صحة الاجراءات التي قامت بها الحكومة رغم انه ليس من السهولة السيطرة على خمسة الآف عائد من الخارج، إلا ان الاجهزة الامنية والعسكرية والجهات المختصة ابدت قدرة فائقة على التعامل مع الموقف.

وزاد طبلت؛ نرى ان اجراءات الحكومة مع العائدين، كانت خطوة بالاتجاه الصحيح، ومن شأنها الحد من انتشار الفايروس المستجد، مؤكدا أن كبر مساهمة يقدمها كل أردني من خلال التزامه بالبيت، ما يحد من انتشار الفيروس ويعطي الاجهزة المعنية فرصة افضل للتعامل مع الحالات المكتشفة.

[email protected]

[email protected]