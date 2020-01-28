المجالي يتقبل التهاني بمناسبة تعيينه رئيسا لجامعة الزيتونة الاردنية

عمان- تلقى الأستاذ الدكتور محمد المجالي رئيس جامعة الزيتونة الاردنية التهاني والتبريكات من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والمجتمع المحلي في المطعم المركزي قاعة كبار الزوار بمناسبة تعيينه رئيسا للجامعة.

وهنّأ عمداء الكليات واعضاء الهيئة التدريسية والإدارية الاستاذ الدكتور محمد احمد المجالي ، متمنين له توفيق والنجاح في عمله، مؤكدين مساندتهم له ودعمهم من اجل تحقيق النجاح وتنفيذ متطلبات وأهداف رسالة الجامعة.