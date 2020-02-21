المجالي يثمن دور الداعمين لانجاح بطولة الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو

عمان – الغد – ثَمن الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ومدير اللجنة المحلية المنظمة لبطولة الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، ناصر المجالي، الدور الكبير التي ستلعبه الشركات الداعمة في انجاح البطولة والتي تشرف عليها اللجنة الأولمبية الدولية.

وتحظى البطولة برعاية كل من بنك سوسيتيه جنرال الأردن وشركة زين للاتصالات وBuffalo Wings and Rings وشركة المعدات الرياضية تيشان وآرامكس إضافة الى شركة كوكاكولا، أحد الرعاة الرسميين للحركة الأولمبية العالمية.

ومُنحت الأردن شرف إستضافة المحطة التأهيلية لأولمبياد طوكيو لقارتي آسيا وأوقيانوسيا يوم ٢٤ يناير الماضي وجاء هذا القرار بعد إلغاء استضافة مدينة ووهان الصينية للبطولة وتعديل موعدها لتقام في العاصمة عمان خلال الفترة من ٣ إلى ١١ مارس المقبل.

وأشار “المجالي” أن فور حصول الأردن على شرف استضافة البطولة سعت العديد من الشركات والمؤسسات المحلية والعالمية إلى عرض رعايتها للبطولة لما لها من أهمية دولية كبيرة ورغبةً منها في المشاركة بإنجاح البطولة والتي ستحظى بمشاركة ما يقارب ال ٢٨٠ ملاكم وملاكمة يمثلون ٤٠ دولة من آسيا وأقيانوسيا.

وقال المجالي:” سُعداء كلجنة أولمبية وكلجنة تنظيمية للبطولة في الدعم الكبير التي تلقيناه من عديد الشركات المحلية لدعم البطولة بأشكالٍ مختلفة ورأينا مدى حرص هذه الشركات في التكاتف معنا والعمل سوياً لإظهار القدرات التنظيمية للأردن من خلال المحطة التأهيلية والتي ستحظى بمشاركة كبيرة من نخبة من أبطال رياضة الملاكمة والذين لهم أيضاً حضور كبير عالمياً وشهرة واسعة كذلك”.