شركات وأعمال

المجالي يستقبل عميد العلاقات الخارجية في “كوفنتري” البريطانية

منذ 3 ساعات
جامعة الزيتونة

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عمان- استقبل رئيس جامعة الزيتونة الأردنية الدكتور محمد المجالي في مكتبه البروفيسور باربارا هاول عميد العلاقات الخارجية في جامعة كوفنتري البريطانية وبحضور الدكتور علي أسعد الداود مدير العلاقات الخارجية، وقد تركز اللقاء على تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين وعمل البرامج المشتركة. وقام الدكتور المجالي بتقديم إنجازات الجامعة في البحث العلمي وخدمة المجتمع وترتيب الجامعة وتقدمها في التصنيف العالمي.
وأفاد الداود بأن الجامعة تطمح إلى العمل على البرامج المدعومة أوروبيا، وخاصة تلك المتعلقة بمنح الدراسات العليا لطلبة الجامعة والتبادل الأكاديمي والطلابي.

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