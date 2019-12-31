المجالي يطالب الاتحادات بالبحث عن مصادر تمويل جديدة

خالد المنيزل

عمان – كشف أمين عام اللجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي، أن التخطيط للمستقبل يبدأ بالاستعداد لأولمبياد 2024 في باريس، وأولمبياد الشباب الذي سيقام بداكار في السنغال العام 2022، مطالبا الاتحادات الرياضية بوضع أهدافها من اجل ايصال لاعبين وفرق للمشاركة بها.

وبين أن التغيير الايجابي نحو بناء مستقبل أفضل للرياضة الأردنية، يشكل الهدف الرئيس الذي تسعى اللجنة الأولمبية لتحقيقه، بالشراكة مع الاتحادات الرياضية ووسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف المجالي ان واجبنا جميعا الوقوف على منصات التتويج على المستويات العربية والقارية والدولية خلال المرحلة المقبلة، والتي كانت مثالا للانتماء الحقيقي للوطن.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقامه اتحاد المصارعة الأسبوع الماضي، والذي اعتبره انموذجا يحتذى من قبل كافة الاتحادات الرياضية، للتواصل مع كافة أركان اللعبة، لتبادل الأفكار والاستفادة من الخبرات السابقة التي كان لها تجارب رائعة في تحقيق الإنجازات، رغم قلة الإمكانات والموارد، وطالب بتضافر كل الجهود من أجل رسم صورة أفضل لمستقبل الرياضة الأردنية، وتنظيم العمل وفتح صفحة جديدة من خلال التعاون مع كافة أركان الرياضة الأردنية للاستفادة من خبراتها السابقة.

وأشاد بإنجازات لاعبي المصارعة في البطولات التي شاركوا فيها، في كل من مصر والعراق، مبينا ان هذه الإنجازات تصب في مصلحة بناء جيل رياضي جديد للعبة قادر على العودة بقوة إلى منصات التتويج، خاصة وان أصحاب الإنجازات هم من الناشئين والشباب.

وأضاف المجالي ان اللجنة الاولمبية والاتحادات والأندية واركان اللعبة كافة، هم عائلة واحدة واجبها تقديم العون من أجل مصلحة الرياضة الأردنية بشكل عام، وأي لعبة رياضية بشكل خاص.

ونوه المجالي إلى أن الاتحادات تلعب دورا مثاليا في العمل الوطني، وتعزيز آلية العمل وفق أطر محددة، وهو ما ينسحب ايضا على إجراء تقييم دائم سيؤدي إلى رفع جودة العمل، مطالبا بالبحث عن مصادر تمويل جديدة، لتخفيف العبء عن كاهل اللجنة الأولمبية.

وبين أن اللجنة الأولمبية وأصلت التواصل مع إدارات الاتحادات الرياضية والحوار معها، لمساعدتها على تجاوز تحدياتها وبناء خططها الاستراتيجية، وإدارة مواردها البشرية والفنية والمالية، منوها الى أن مرحلة التخطيط ستبدأ مع إعادة تشكيل الاتحادات الرياضية حسب النظام الجديد الذي يسير وفق الطرق القانونية لاقرارة بصورته النهائية.

وبين المجالي ان جهودا جبارة تبذل من أجل الوصول بالرياضة الأردنية الى مستويات متقدمة جدا، من حيث التخطيط والامكانات، وتوفير البنية التحتية التي هي اساس العمل.

وأضاف ان تطورا ملموسا حدث على الرياضة الأردنية خلال الفترة الماضية، داعيا إلى تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، من اجل بناء طموحاتنا نحو مستقبل أفضل للرياضة الأردنية.

من جانبه أكد المحامي حازم النعيمات على أهمية الاستفادة من خبرات رؤساء الاتحادات السابقة، من خلال لقاءات دورية ضمن الاتحاد الواحد، وإجراء عصف ذهني للتخطيط للمستقبل، مبينا ان واجب الاتحادات البحث عن ابواب دعم جديدة لميزانياتها من أجل تنفيذ خططها الاستراتيجية.