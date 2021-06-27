المجالي يلتقي الحكام والفنيين المشاركين في “طوكيو 2020”

عمان -الغد- التقى الأمين العام للجنة الأولمبية الأردنية ناصر المجالي، أمس، مع الحكام والفنيين الأردنيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية المقبلة، والتي ستفتتح في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 23 تموز (يوليو) المقبل.

وهنأ الأمين العام للجنة الأولمبية، الحكام والفنيين الأردنيين المختارين لإدارة منافسات رياضاتهم بالدورة الأولمبية المقبلة مؤكداً أن هذا الاختيار يمثل قيمة كبيرة للرياضة الأردنية.

وأشار المجالي إلى أهمية هذه المشاركة بالنسبة للحكام الأردنيين والفنيين الدوليين، متمنيا التوفيق لهم في أولمبياد طوكيو وتمثيل الرياضة الأردنية بأفضل صورة.

بدورهم عبر الحكام الأردنيون عن اعتزازهم بهذه المشاركة وأكدوا سعيهم لتمثيل الأردن خير تمثيل وإظهار تطور التحكيم الأردني على الساحة العالمية.

وتشمل قائمة الحكام الأردنيين المشاركين في أولمبياد طوكيو كلا من، طه محجوب ونبيل عبدالكريم (الملاكمة)، عزام الزعبي (رفع الأثقال البارالمبية)، أدهم مخادمة وأحمد الرويلي ومحمد بكار (كرة القدم)، آدم عماوي (التايكواندو)، اياد المغايرة (المبارزة)، باسل النوباني (الريشة الطائرة)، إلى جانب حازم نعيمات والذي سيشارك في أولمبياد طوكيو كعضو مكتب تنفيذي في الاتحاد الدولي للتايكواندو.

ومن المنتظر أن يلتحق المزيد من الحكام والفنيين الأردنيين خلال الأيام القادمة لإدارة فعاليات أولمبياد وبارالمبيك طوكيو.