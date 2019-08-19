عمّان- الغد- في حلقة جديدة من برنامج “حل وسط”، تستعرض معدة البرنامج ومقدمته بسنت زيدان، مختلف الآراء والمواقف تجاه “المجاملة”، عبر طرح سؤال: هل المجاملة وسيلة اجتماعية أم نفاق شخصي؟

وتتضمن الحلقة الثانية من البرنامج، والتي ستبث يوم غد الثلاثاء تحت عنوان “المجاملة الاجتماعية” وما يعتريها من مبالغة في استخدامها وهل يمكن أن تكون مجرد نفاق اجتماعي زائف، مشاركات من الجمهور من خلال مقاطع فيديوهات قصيرة وصفو بها المجاملة وتحدثوا رأيهم فيها.

يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن المبادرة الشبابية التي أطلقتها “الغد” لتشجيع وإتاحة الفرص الشبابية لإطلاق مواهبهم.

و”حل وسط” برنامج تفاعلي أسبوعي يعرض قضايا وتحديات اجتماعية مختلفة، بأسلوب شبابي خفيف. ويسلط الضوء على أسباب المشكلة ومدى انتشارها للوصول إلى “حل وسط” في نهاية كل حلقة، من خلال التفاعل مع الجمهور ومشاركتهم في الآراء والمقترحات.

ويعرض البرنامج متابعات الجمهور ومشاركاتهم في فيديوهات قصيرة أو من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي.