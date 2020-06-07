المجر تمنح رجلي أعمال أردنيين وسام الاستحقاق

عمان – منح رئيس جمهورية المجر، يانوش آدر، وسام الاستحقاق المجري إلى مؤسسي شركة ميلو مود الأردنيين سمير حمدان وزهير عوض، وفق بيان للشركة اليوم الأحد.

وبحسب البيان، كان قرار منح وسام الاستحقاق صدر في شهر شباط من العام الحالي ونشر في الجريدة الرسمية، إلا أن مراسم التسليم جرت قبل بضع أيام نتيجة الوضع الوبائي القائم. وأشار البيان، إلى أن التكريم يعبر عن تقدير المجر وامتنانها لمالكي الشركة على ما قدموه من إنجازات في مجال التطوير العقاري والعمل الفندقي خلال العقدين الماضيين.

وثمن الشريكان حمدان وعوض في البيان، تقدير حكومة بودابست لعمل الشركة خلال 20 عاما مضت، مؤكدين قدرة الشباب الأردنيين على الريادة وتقديم الإنجازات في جميع أنحاء العالم. وأشارا إلى أن قطاع السياحة يقف حاليا أمام تحديات غير مسبوقة جراء الأزمة الوبائية العالمية، وأن الخروج منها يحتاج إلى التخطيط السليم والتفكير الإيجابي. — (بترا)