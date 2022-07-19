المجلس الأولمبي الآسيوي يعلن عن الموعد الجديد لدورة الألعاب الآسيوية

عمان – الغد- أعلن المجلس الأولمبي الآسيوي، الثلاثاء، عن الموعد الجديد لإقامة النسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية والتي ستقام في مدينة هانغتشو الصينية.

وأشار المجلس الأولمبي الآسيوي عبر بيان رسمي إلى أن دورة الألعاب الآسيوية المقبلة ستقام خلال الفترة من 23 أيلول إلى 8 تشرين الأول من العام المقبل 2023.

وكان من المقرر أن تُعقد دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغتشو خلال الفترة من 10 إلى 25 أيلول من العام الحالي قبل أن يتخذ المجلس التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي تأجيلها للعام المقبل بسبب ظروف جائحة كورونا.

ويمتلك الأردن في سجله بدورات الألعاب الآسيوية ما مجموعه 45 ميدالية ملونة.