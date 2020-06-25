” المجلس الثقافي البريطاني” يطلق دورات في اللغة الإنجليزية عبر”الإنترنت”

عمَان-الغد- صُممت دورات المدرسة الصيفية للمرحلتين الأساسية والثانوية ” – Primary Plusو”Secondary Plus وللكبار “Myclass” للمساعدة في تحسين مهارات اللغة الإنجليزية في المنازل من خلال منصة تعليمية مخصصة عبر الانترنت.

وتقدم كلتا المنصتان دروساً افتراضية مع مدرسين مختصين، بحيث تحاكي الدروس المنتظمة التي تقدم في الفصول الدراسية.

ويجري دعم الطلاب أيضاً بتزويدهم بلوحة التحكم الشخصية الخاصة بهم، إضافة الى مجموعة واسعة من الموارد الإلكترونية الإضافية عبر “الإنترنت”.

وتهدف دورات اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت للبالغين “my-class”، إلى تقديم تجربة تعلمية ذات جودة عالية تمتاز بالتفاعلية والمرونة لتعزيز ثقة الطلاب، بغض النظر عن مستويات مهاراتهم في اللغة الإنجليزية.

وقد تم إعداد دوراتPrimary Plus” ” للمرحلة الأساسية بطريقة مناسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و11 عامًا، بحيث تستخدم مواد تفاعلية ذات جودة عالية، بما فيها الكثير من الأنشطة المتنوعة المزودة بالأغاني ومقاطع الفيديو والاختبارات.

وتركز هذه الدورات على تنمية التفكير النقدي والإبداعي وحل المشكلات، إلى جانب تعلم اللغة الإنجليزية.

أما بالنسبة لدورات “Secondary Plus” للمرحلة الثانوية، فقد صُممت لليافعين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاماً، بحيث تساعد على تطوير الطلاب ليصبحوا مواطنين عالميين مستقلين يتمتعون بثقة عالية أثناء التحدث.

وتتميز هذه الدورات بمجموعة واسعة من المهام العملية والصعبة لتشجيعهم على التعبير عن ذواتهم والتفكير الإبداعي في عالمنا الرقمي.

وتحدثت فيليبا جيدينجز، مديرة خدمات اللغة الإنجليزية في المجلس الثقافي البريطاني بالأردن، عن المنصات التعليمية الجديدة لتعليم اللغة الإنجليزية عبر الإنترنت قائلة: “مع سرعة تطور وضع جائحة كوفيد-19، نحن ملتزمون بدعم متعلمي اللغة الإنجليزية في أنحاء الأردن وبمنحهم إحساساً بأن الحياة الطبيعية والروتينية ما زالت قائمة”.

وأشارت الى أن “هذه المنصة التعليمية المبتكرة صُممت لتتلاءم مع الفئات العمرية المختلفة كافة، حيث ستتيح لهم الفرصة للتواصل مباشرة وجهاً لوجه باستخدام نفس المنهاج الدراسي المقرر في الفصل الدراسي.

كما سيكون لدى الطلاب المتسع من الوقت للتحدث مع معلميهم وزملائهم في الفصل الدراسي مع إبقاء الصفوف صغيرة الحجم بحيث تضم من ثمانية إلى عشرة طلاب فقط”.

هذا وأضاف فيليبا: “نحن واثقون من أن هذا النهج الجديد للتعليم سيلبي احتياجات الطلاب في هذه الأوقات المضطربة.

وسيساعدهم على الاستفادة إلى أقصى حد من فرص التعلم الإلكتروني عبر الإنترنت بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات التي يواجهها العالم اليوم”.

وباب التسجيل متاح الآن لدورات “Primary Plus” و” Secondary Plus” للمرحلتين الأساسية والثانوية بالإضافة إلى دورات ” myClass” للكبار.

وتختلف جداول الصفوف الزمنية وفقاً للفئة العمرية للطلاب ومهارات الاتصال لديهم، بحيث سيخضع كافة المتعلمون في البداية لتقييم مجاني عبر الإنترنت لتحديد مستواهم في اللغة الإنجليزية.

كما يوفر المجلس الثقافي البريطاني أيضاً مجموعة واسعة من الموارد المجانية الإلكترونية عبر الإنترنت لمتعلمي ومعلمي اللغة الإنجليزية، ويتوفر لديه أيضاً موارد مناسبة للأطفال واليافعين والبالغين من كافة مستويات اللغة الإنجليزية.

وفي سياق متصل، يتضمن موقع تعلم اللغة الإنجليزية للصغار “Learn English Kids” وموقع تعلم اللغة الإنجليزية للشباب ” Learn English Teens” موارد تعليمية إلكترونية مجانية عبر الإنترنت.

بما في ذلك مقاطع الفيديو، وقراءة النصوص وأنشطة الاستماع وأوراق العمل التدريبية لمساعدة الطلاب على تحسين لغتهم الانجليزية من المنزل.

هذا ويجمع موقع تعلم اللغة الانجليزية “TeachingEnglish” كل ما يحتاجه المعلمون في الصفوف، بما في ذلك خطط الدروس وأوراق العمل والنصائح وروابط صفحات الويب ومواد التدريس وغيرها الكثير من المعلومات حول التطوير المهني.

ويمكن الوصول إلى كافة الدورات من خلال حاسوب مكتبي أو محمول أو جهاز لوحي.

وينبغي على الطلاب التأكد من توفر اتصال جيد بشبكة الواي فاي، بالإضافة إلى ميكروفون (يوصى باستخدام سماعة الرأس) ومكبر صوت وكاميرا ويب في مكان هادئ في المنزل بعيداً عن الضوضاء أو الأصوات العالية.

علاوة على ذلك، يمكن للكبار الوصول إلى دوراتهم عبر هواتفهم النقالة.