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المجلس القضائي: محاكم المحافظات تستأنف أعمالها

منذ 17 دقيقة

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عمّان – أكد المجلس القضائي أن المحاكم الموجودة في المحافظات التي رُفع عنها الحظر في إقليمي الجنوب والشمال ومحافظة مأدبا، أعدت خطة لاستئناف أعمالها وإجراءات التقاضي بصورة تراعي متطلبات السلامة العامة.
وقال المجلس في بيان اليوم الأربعاء، إن ذلك يجري بالتنسيق مع ممثل نقابة المحامين الأردنيين في كل محافظة، حيث باشرت هذه المحاكم اعمالها اعتباراً من الأحد الماضي وعلى التوالي بالعمل وفقاً لهذه الخطط لمن يرغب من المحامين.
وحول المحاكم في محافظات العاصمة عمّان والزرقاء والرصيفة والسلط، أشار المجلس إلى أنها مستمرة وبالحد الأدنى في النظر بالطلبات المستعجلة التي لا تحتمل التأخير والدعاوى الجزائية ذات الموقوفين واستقبال الطعون.
وتعمل دوائر تنفيذ الأحكام المدنية فيها لغايات استقبال الطلبات التنفيذية من خلال التطبيقات الإلكترونية في وزارة العدل، وإصدار القرارات القضائية بخصوصها، بالإضافة إلى استمرار محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بصفتها الاستئنافية في أعمالها لغايات البت في الطعون تدقيقاً، والتحضير التدريجي لنظر دعاوى المرافعة بعد انتهاء العطلة بما في ذلك أجندة الجلسات وتبليغها، واستمرار أعمال دوائر النيابة العامة والمحكمة الإدارية وفقاً للمعتاد لمن يرغب من المحامين.
–(بترا)

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