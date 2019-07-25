المجلس القضائي يعلن على موقعه الإلكتروني التشكيلات القضائية

عمان- أنهى المجلس القضائي، اليوم الخميس، التشكيلات القضائية السنوية، والتي اشتملت على ترقيات، وتنقلات، وإحالات على التقاعد، وفق بيان صادر عن المجلس.

وقـــرر المجلـس الموافقــــة علــــى إحالـــــة السادة القضاة التالية أسماؤهم على التقاعــــد وذلك اعتبــاراً من الأول من شهر آب المقبل، ولمعرفة الأسماء الدخول على الرابط التالي: http://www.jc.jo/node/6830.

كما قرر المجلس إجراء تنقلات قضائية للسادة القضاة بدرجاتهم ورواتبهم، وذلك اعتبارا من 18 من شهر آب لعام 2019، وللإطلاع على الأسماء الدخول للرابط التالي: http://www.jc.jo/node/6829 ونقل القضاة ورؤساء المحاكم بدرجاتهم ورواتبهم، اعتبارا من 15 من شهر أيلول المقبل، ولمعرفة الأسماء الدخول الى الرابط التالي: http://www.jc.jo/node/6829.

وقــرر المجلس كذلك، إجـــراء الترفيعـــــات القضائيـــــة التاليـــــة وذلـــك اعتبـــاراً مــــن الأول من شهر أيلول المقبل، ولمعرفة الأسماء الدخول إلى الرابطين التاليين: http://www.jc.jo /node/6828http://www.jc.jo/node/6827 ولمزيد من التفصيلات الرجوع إلى الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للمجلس القضائي الأردني، والرابط هو: http://www.jc.jo/.

–(بترا)