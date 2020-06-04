المجلس القضائي ينفي وجود 44 حدثا في دور الأحداث لمخالفتهم أوامر الدفاع

عمّان – الغد – نفى الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي القاضي علي المصري اليوم الخميس، وجود 44 حدثا موقوفين في دور الأحداث على حساب قضايا مخالفات اوامر الدفاع.

وأوضح القاضي المصري في تصريح صحفي حول ما اوردته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً عن وجود 44 حدثا اوقفوا على خلفية خرقهم لأوامر الدفاع، أن البيانات الإحصائية لدى جميع المحاكم تشير إلى عدم وجود أي موقوف من فئة الأحداث في دور الرعاية على حساب هذا النوع من القضايا.

وتمنى القاضي المصري على الصحفيين والمهتمين بالشأن القضائي وعدالة الأحداث، قبل نشر أية أخبار التواصل مع وحدة الاتصال والإعلام في الأمانة العامة للمجلس القضائي للتحقق من صحة معلوماتهم قبل نشرها.