المجلس الوزاري العربي يدعو لدعم السياحة في فلسطين

محمد أبو الغنم

الأحساء – دعا مشاركون في اجتماع عقد في محافظة الأحساء في السعودية أمس إلى دعم قطاع السياحة في فلسطين وناقشوا تحديات الأمن السياحي.

وحضر الاجتماع وزراء سياحة عرب خلال أعمال الدورة الـ25 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزراي العربي للسياحة برئاسة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد بن عقيل الخطيب.

وناقش الاجتماع تقرير وقرارات الاجتماع المشترك الثاني لوزراء السياحة ووزراء الثقافة في الدول العربية الذي عقد في تونس العام الماضي، وكذلك ناقش المسودة المحدثة لوثيقة الاستراتيجية العربية للسياحة، وتفعيل محور المقومات والإحصاءات السياحية لدعم الاستراتيجية العربية للسياحة.

وأكد الخطيب أن هذا الاجتماع يؤكد أهمية العمل العربي المشترك في مجال السياحة، لافتا إلى أن المملكة وبقية الدول العربية لديها فرص كبيرة للارتقاء بهذا القطاع وتحويله إلى مصدر مهم لدعم اقتصاديات الدول العربية.

وأشار الخطيب الى أن متوسط إسهام السياحة عالميا في الدخل القومي يصل إلى 10 % بينما هو حاليا في حدود 3 % فقط في العالم العربي.

وقال إن “نتائج الاجتماع سوف تكون ذات تأثير إيجابي مباشر يسهم في تحقيق مخرجات حقيقية ترفع العوائد الاقتصادية وتزيد من فرص العمل” موضحا أن هذا الأمر يتحقق بزيادة التنسيق بين مختلف الدول العربي من خلال أمور عدة من ضمنها إتاحة الفرص التدريبية للعاملين في القطاعات السياحية، وزيادة ضخ الاستثمارات، وإيجاد منظومة للأمن السياحي، وكذلك إيجاد منظومة متناغمة مع ما تحقق عالميا. وأضاف أن “العمل السياحي المشترك لا يهدد أي بلد عربي، بل إنه يزيد من الخيارات أمام السياح الأمر الذي يجعل جميع البلدان العربية تستفيد من الزيادة السنوية للسياح على مستوى العالم”.