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المجلس الوطني لشؤون الأسرة يبدأ تطيق نظام “الدوام المرن”

منذ 3 ساعات

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عمان- الغد- بدأ المجلس الوطني لشؤون الاسرة بتطبيق نظام ” العمل المرن” اعتبارا من منتصف الشهر الحالي.

وكانت الحكومة قد اصدرت نظام العمل المرن في العام “2017” رقم 22 لسنة 2017 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/2017.

ويأتي تطبيق العمل بنظام العمل المرن، بحسب الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتور محمد مقدادي، لتوفير بيئة عمل مريحة للموظفين لافتا ان العمل بأي وقت يساهم بشكل مباشر في تحسين اداء الموظفين ورفع انتاجيتهم كما ويساهم في رفع مستوى الرضى الوظيفي لدى الموظفين.

وبين الدكتور مقدادي ان المادة 4 من نظام العمل المرن رقم 22 لسنة 2017 المادة “ب” يكون للعامل الحق وبعد موافقة صاحب العمل في توزيع ساعات العمل المحددة يوميا وبشكل يتواءم مع احتياجات العامل على ان لا يقل مجموع عدد ساعات العمل التي يعملها بشكل يومي عن ساعات العمل المعتادة للعامل مشيرا ان وفقا للتعليمات فإن نظام نظام ساعات العمل المرن، سيمكن الموظف اختيار وقت بدء دوامه الرسمي، وفقاً لما تحدده دائرته، بشرط استكمال عدد الأيام والساعات المقررة، كما يتيح للموظف أن يعمل بشكل جزئي وذلك بتخفيض عدد ساعات العمل.

يشار الى ان المجلس الوطني لشؤون الاسرة كان من اوائل المؤسسات اجازة الابوة لموظفيها .

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