المحاجنة لـ”الغد”: هذه تفاصيل محاكمة اللبدي ومرعي

غادة الشيخ

عمان- علمت الغد من محامي الأسيرة الأردنية هبة اللبدي خالد المحاجنة أنه وقبل قليل انتهت جلسة علنية لمحكمة استئناف الاحتلال استمع خلالها الحاكم الاداري لأقوال محامي اللبدي.

وأفاد المحاجنة في اتصال مع ” الغد” أن المحامين أبلغوا الحاكم الإداري ضرورة الافراج الفوري عن اللبدي، بالمقابل طرح الحاكم الإداري تساؤلاً عن ضمانات عدم قيام اللبدي في حال تم الافراج عنها بأي شيء يضر “الأمن القومي” للاحتلال باعتبارها بحسب وصفه تشكل خطراً على أمن الاحتلال.

وكما طلب الحاكم الإداري استدعاء الملف الطبي للأسيرة اللبدي، بعد ان أبلغه محاموها بأن وضعها الصحي متدهور وحرج، لا سيما وأنها دخلت اليوم الـ35 في إضرابها عن الطعام.

ولفت المحاجنة إلى انه من المتوقع أن يتم البت اليوم أو غدا بقرار الإفراج عن اللبدي أو تثبيت التوقيف الإداري بحقها حتى انتهاء مدته في جلسة سرية.

كما قال المحاجنة بإنه سيتم البت بذات القرار بحق الأسير الأردني عبد الرحمن مرعي اليوم.