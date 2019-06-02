المحارمة يسحب السيارة من طنوس..ألف دينار مكافأة لاعبي الفيصلي.. سبب غياب التونسي شهاب عن نهائي الكأس

خالد الخطاطبة

عمان – نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

رئيس نادي الجزيرة يسحب “السيارة” من طنوس

سحب رئيس نادي الجزيرة محمد المحارمة، السيارة التي سبق وأن أعارها لقائد فريق كرة القدم محمد طنوس، في موقف فاجأ اللاعب.

وجاءت هذه الخطوة بعد قيام طنوس إلى جانب زميله زيد جابر بتوجيه انذار رسمي للنادي، للمطالبة بصرف مستحقاتهما المالية والتي تبلغ 30 ألف دينار لكل لاعب.

وأبدى طنوس دهشته من هذه الخطوة، مؤكدا أن علاقته مع رئيس النادي جيدة، وان توجيه الانذار لم يقصد به شخصية رئيس النادي، وإنما لضمان الحصول على المستحقات المالية المتأخرة كثيرا.

وكان محمد المحارمة، سلم طنوس سيارة خاصة منذ حوالي 3 اشهر، لاستخدامها في أموره الخاصة، تقديرا للاعب ودوره في قيادة فريق الجزيرة في المرحلة الماضية، قبل أن يتفاجأ اللاعب بسحب السيارة بعد يوم من توجيهه انذارا للنادي.

ألف دينار مكافأة لاعبي الفيصلي

سيحصل كل لاعب من لاعبي فريق النادي الفيصلي لكرة القدم، على مبلغ ألف دينار، مكافأة الفوز بلقب كأس الأردن – المناصير، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق نادي الرمثا بنتيجة 2-0.

وأبلغت إدارة النادي اللاعبين اثناء المباراة، بقيمة المكافأة التي يسعى النادي لتأمينها قريبا لنجوم الفريق الذين نجحوا في احراز ثنائية الموسم الكروي الحالي ممثلة بالدوري والكأس.

لاعبون يشتكون تجاهل الاتحاد

شكا مجموعة من نجوم كرة القدم المحلية، إهمال اتحاد كرة القدم لهم، من خلال تجاهلهم وعدم الرد على اتصالاتهم الهاتفية أو حتى عبر “الواتس اب”، إلى جانب عدم ايفاء المدير المالي بوعده بصرف مستحقات اللاعبين أو جزء منها، رغم الوعد بصرفها الخميس الماضي.

وفي اتصال مع “الغد”، اشار اللاعبون إلى انهم وخلال زيارتهم لاتحاد الكرة الاسبوع الماضي، وبعد جهد جهيد، تمكنوا من لقاء المدير المالي الذي وعدهم بصرف المستحقات في موعد اقصاه يوم الخميس الماضي، وهو ما لم يحصل.

واضاف اللاعبون: بعد عدم الايفاء بالوعد، حاولنا الاتصال باتحاد الكرة عبر الهواتف المحمولة والأرضية وعبر “الواتس اب”، ولكن من دون أن نتمكن من الوصول للمسؤولين.

وطالب اللاعبون اتحاد الكرة بضرورة العمل على صرف جزء من المستحقات بأسرع وقت، لمساعدة اللاعبين المحبطين اصلا من قرار الاتحاد بتأجيل انطلاقة الموسم حتى شهر شباط (فبراير) المقبل.

تحفظ رمثاوي على التحكيم

علمت “الغد” أن نادي الرمثا ابدى تحفظه على التحكيم في المباراة الأخيرة أمام الفيصلي في نهائي كأس الأردن لكرة القدم.

واعتبر البعض أن الرمثا ابدى تحفظه على بعض قرارات الحكم، مثل عدم احتساب ركلة جزاء والغاء هدف.

ناد سعودي يرصد محترفين في الرمثا والفيصلي

شهدت مباراة نهائي كأس الأردن لكرة القدم التي جمعت الفيصلي والرمثا أول من أمس، قيام أحد الأندية السعودية التي تلعب بدوري المحترفين، برصد لاعبين اثنين من الفريقين.

وقام النادي السعودي برصد المحترف السوري في فريق الرمثا شادي الحموي، بناء على توصية من احد الوكلاء، قبل أن يخرج النادي السعودي بانطباع سلبي عن اداء اللاعب في المباراة، وبالتالي تضاؤل فرص مفاتحته، علما أن الحموي ايضا ضمن اهتمام نادي سعودي يلعب بالدرجة الأولى.

النادي السعودي بدوري المحترفين، قام ايضا برصد لاعب في الفيصلي، فضل وكيله عدم الكشف عن هويته، لأسباب عديدة.

الجزيرة مهدد بفقدان لاعبين كثر

بات فريق الجزيرة لكرة القدم، مهددا بفقدان مجموعة من لاعبيه المتميزين في الموسم المقبل، خاصة الذين انتهت عقودهم رسميا.

وتأتي هذه التكهنات، في ظل الحديث عن قيام أحد اندية المحترفين، بالاتفاق شفويا مع حوالي 4 لاعبين في الجزيرة، للعب في صفوف فريقهم الجديد في الموسم المقبل.

وبات لاعبو الجزيرة المنتهية عقودهم، اكثر حماسا للرحيل في ظل الصعوبات المالية التي يواجهها النادي.

بن فرج يغيب عن الفيصلي بسبب المستحقات

علمت “الغد” أن سبب غياب المحترف التونسي شهاب بن فرج عن فريقه الفيصلي في مباراة نهائي كأس الأردن المناصير لكرة القدم، يعود لمطالبة اللاعب المحترف بمستحقاته المالية المتأخرة.

ووفق المعلومات فإن اللاعب التونسي بن فرج، طالب الفيصلي قبل ايام من مباراة نهائي الكأس، بضرورة صرف مستحقاته المالية المتأخرة، مشيرا إلى أنه لن يكون بمقدوره اللعب في المباراة النهائية دون الحصول على المستحقات.

الفيصلي ابدى دهشته من موقف المحترف التونسي، ما دفعه لتجاهل مطلبه، لا سيما بوصول المدافع البديل أنس بني ياسين الى مرحلة الجاهزية، وبالتالي استبعاد المحترف واشراك بني ياسين مكانه.

يشار إلى أن لاعبي الفيصلي وبعد انتهاء الموسم الكروي الحالي، ينتظرون قيام الادارة بصرف رواتبهم الشهرية المتأخرة منذ عدة اشهر.

الأهلي ومحمود يتفقان

على تسوية مالية

اتفق النادي الأهلي مع المدير الفني جمال محمود على تسوية مالية، لمنح المدرب حقوقه المالية كاملة خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال لقاء الأهلي مع محمود، الذي شهد توجيه النادي الشكر للمدرب على جهوده في مساعدة الفريق على الحفاظ على موقعه بدوري المحترفين.

واتفق الطرفان على آلية لتسديد المستحقات المالية ضمن فترة معينة.

يشار إلى أن جمال محمود انهى ارتباطه رسميا بالاهلي، وبالتالي التريث قبل تحديد الخطوة المقبلة.

كواليس النجوم

• المدير الفني لفريق الوحدات لكرة القدم عبدالله ابو زمع، ركز في أول تدريب للفريق أول من أمس، على رفع معنويات اللاعبين، والتأكيد على ضرورة التركيز على مباراتي العهد بكأس الاتحاد الآسيوي، سعيا لإنقاذ الموسم، وتحقيق حلم الجمهور بإحراز البطولة الآسيوية.

• أندية بدروي المحترفين، قررت ايقاف أي اجراء يتعلق بتمديد عقود مدربيها، أو ابرام اي تعاقدات جديدة مع مدربين جدد، بسبب تأخير الموسم حتى شهر شباط (فبراير) المقبل.

• إداري في نادي النجوم السعودي يتواجد حاليا في عمان، في محاولة للتعاقد مع مدرب لفرق الناشئين في النادي السعودي، إضافة إلى التعاقد مع معالج.

• اتحاد كرة القدم، قرر تأجيل اختبارات دورة التدريب الآسيوية للمستوى الأول إلى ما بعد عطلة عيد الفطر.. التأجيل جاء بسبب عدم القدرة على احضار لاعبين من الاندية لاستخدامهم في التطبيق خلال فترة الاختبارات… الاختبارات يتوقع أن تستغرق 3 ايام فقط.

• جماهير في الفيصلي انتقدت الخلاف الذي نشب بين شخص في الجهاز الإداري في الفيصلي وأحد أعضاء الجهاز الفني بالفريق خلال حفل التتويج بكأس الأردن، معتبرين أن هذه الحادثة افسدت بهجة التتويج، مطالبين إدارة النادي بمحاسبة المسؤولين، حفاظا على اسم وعراقة وهيبة النادي الفيصلي.

• في ظل الحديث عن بطولات ودية خلال الصيف الحالي، في ظل التوقف الطويل للمنافسات المحلية، بدأت المساعي لترتيب بطولة بمشاركة اندية سعودية.. اتصالات جرت مع نادي شباب الأردن للمشاركة في البطولة، فيما سبق وأن تمت مفاتحة النادي الفيصلي للمشاركة ايضا، مع احتمالية دعوة السلط أو سحاب… المشاورات ما تزال جارية في هذا الموضوع.