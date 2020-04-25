“المحاسبين الإداريين” يطلق حملة لمشاركة المقترحات البحثية

دبي-أطلق معهد المحاسبين الإداريين (IMA)، المنظمة التعليمية الرائدة عالمياً في برنامج الإدارة المالية والمحاسبة والمانحة لشهادة المحاسب الإداري، حملة جديدة تحت عنوان: “دعوة لمشاركة المقترحات البحثية لعام 2020” من خلال مؤسسة الأبحاث التابعة للمعهد (IRF).

وتعمل مؤسسة الأبحاث التابعة للمعهد على تمويل البحوث ذات الصلة التي تحث على الابتكار وتعزز المعرفة ونطاق المحاسبة والإدارة المالية، حيث وفرت المؤسسة إلى الآن أكثر من مليون دولار من المنح البحثية للأكاديميين وطلاب الدكتوراه.

وترحب الحملة بالمقترحات التي تتناول أسئلة البحث المتعلقة بدور المدير المالي وفريق التمويل خلال انتقال مسؤوليتهم من الإشراف على القيمة إلى خلق القيمة، فضلاً عن المقترحات البحثية في مجالات التخطيط والتحليل المالي، والمسؤولية الاجتماعية للشركات والاستدامة، والتحول الرقمي، والأخلاقيات وحوكمة الشركات، وغيرها من المجالات التي سيرحب بها المعهد ومؤسسة الأبحاث التابعة له. يمكن للدراسات المقترحة أن تستخدم طرق البحث الأساسية أو التطبيقية بما في ذلك التحليل أو الأرشفة أو التجريبية أو الاستقصائية أو دراسة الحالة.

وستقدم المؤسسة لمقدمي حتى ثلاثة مقترحات منح تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار، وسيتم النظر بباقي المقترحات وتقديم منح تصل إلى 5 آلاف دولار، حيث سيتم تقديم المنح بناء على المقترحات وإمكاناتها في تطوير مهنة المحاسبة الإدارية.

ويتوجب على الباحثين المشاركين تقديم تقرير عبارة عن 3 آلاف كلمة لمجتمع المحاسبين المحترفين، كما يجب أن تكون المقترحات تتمشى مع الإرشادات الصادرة عن المؤسسة، ووفقاً لحالة الباحث إذا كان عضوا في هيئة التدريس أو طالبا.