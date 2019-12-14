“المحاكمة”.. عرض يفتتح فعاليات مسرح شباب العالم في شرم الشيخ (صور)

شرم الشيخ – الغد-أطفال شاخت ملامحهم وصاروا كبارا يطالبون بمحاكمة من لم يمنحهم السعادة لتركهم في مواجهة العنف والحروب والإرهاب والتنمر ونقص العلاج، في مسرحية عرضت في افتتاح مسرح شباب العالم في موسمه الثاني امس.

والمسرحية، التي حملت عنوان “المحاكمة”، والمستوحاة من القصة القصيرة (محاكمة سانتا كلوز)، عرضت بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وباستخدام المؤثرات الصوتية والتقنيات المرئية الحديثة، كانت المطربة أم كلثوم تقف على المسرح، لتبدأ فعالياته بأغنية “إنت عمري”، ليتفاعل المشاركون بالغناء التصفيق المتواصلين.

ومن الغناء والتمثيل المسرحي، كان الرسم على الرمال حاضرا من ضمن الفنون الإبداعية، التي قدمت ضمن فعاليات المسرح الذي حمل شعار “الفنون احياء للإنسانية”.

فقد فدم الفنان الألباني فاتمير مورا “Fatmir Mura” عرضًا فنيًا مبهرًا تضمن رسم تصميمات فريدة وغير عادية تحمل جو سحري من التأثيرات البصرية والعاطفية.

وبمحتوى ثري ومتنوع وللتأكيد على أن الإصابات الجسدية التي تتسبب باعاقات حركية لا تشكل تحديًا أمام مصابيها للإبداع، قدم زوج الراقصين ماريسا هماموتو وبيوتر يوانيكي ” Marissa Hamamoto & Piotr Iwanicki” أداءا فريدا من نوعه للرقص على كرسي متحرك.

وعزفت فرقة حورس باند المُلقبة بـ ” Trio Horu” مقطوعات موسيقية بآلات موسيقية ضمن فعاليات المسرح الذي يستمر لمدة ثلاثة ايام.

كما اشتملت المعروضات على فقرة غنائية للفنانة المصرية رولا زكى، الحائزة على العديد من الجوائز الدولية في مجال الغناء.

وكانت انطلقت النسخة الاولى من منتدى شباب العالم عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر لارسال رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.

وبمشاركة تصل لنحو ثمانية آلاف تفتتح اليوم منتدى الشباب، والذي يستمر لمدة أربعة ايام، بحيث سيتم مناقشة قضايا عدة من بينها الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وعبر جلسات نقاشية متعددة