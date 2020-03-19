“المحامين” تتبرع بـ 200000 ألف دينار للسيطرة على “كورونا” وتشكل لجنة طواريء

عمان-الغد- قررت نقابة المحامين التبرع بمبلغ مائتي ألف دينار لدعم الجهود المبذولة من النقابات المهنية للسيطرة على وباء فايروس “كورونا”.

وقال امين سر النقابة المحامي خلدون النسور ان المبلغ سيخصص لدعم لجنة الطواريء في مجمع النقابات المهنية التي ستقوم على الخدمات اللوجستية والصحية للفنادق التي تم تخصيصها للحجر الصحي في العاصمة وعددها 22 فندقا، والتي تولت لجنة الطواريء تقديم الخدمات الصحية فيها بالكامل، وعلى نفقة النقابات المهنية نيابة عن وزارة الصحة، والمساهمة في إنشاء مستشفى الطواريء الذي ستقوم النقابات المهنية بإنشاءه إذا طلبت الجهات المختصة ذلك، بحيث يتسع لألف سرير لغايات إجراءات العزل.

وقررت النقابة وفقا لمقر اللجنة الاجتماعية المحامي أنس شطناوي تشكيل لجنة طواريء، تضم أعضاء مجلس النقابة المحامين زكي حدادين واياد البو وانس شطناوي ورزق شقيرات، ومن يرغب من أعضاء مجلس النقابة، وبالتعاون مع اللجان الفرعية في المحافظات، وذلك لوضع ضوابط وسبل دعم المحامي المحتاج بسبب الظروف الطارئة والسائدة.

كما قررت النقابة إتاحة الفرصة للمحامين الراغبين بالتبرع لمكافحة فايروس كورونا عن طريق صندوق النقابة، من خلال فتح حساب خاص باسم أمانات تبرع مكافحة فايروس كورونا.