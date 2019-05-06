“المحامين” تتبنى حملة لطلبة الشرق الأوسط لمكافحة الابتزاز الإلكتروني

عمان- أعلن نقيب المحامين الأردنيين الأستاذ مازن ارشيدات، أن النقابة ستقدم كل الدعم للحملة الوطنية التي ينفذها طلبة كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط والمتعلقة بمحاربة الابتزاز الالكتروني.

جاء ذلك خلال حضور نقيب المحامين الأستاذ مازن ارشيدات فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط برعاية رئيس مجلس الأمناء الدكتور يعقوب ناصرالدين، وبحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد الحيلة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وطلبة الكلية.

وتحدث ارشيدات، خلال محاضرة له بعنوان “تشريعات نقابة المحامين”، عن مهنة المحاماة وتاريخ ونشأة نقابة المحامين الأردنيين التي منذ تأسيسها في العام 1950 تمارس مهنة المحاماة والقانون والعمل العام فهي لكل المواطنين نصرة للمظلوم وإحقاق للحق، وعرض ارشيدات لتطور مهنة المحاماة واصفا إياها بالطود والشجرة الراسخة الباقية التي لا تهاجر وأنها متجددة متطورة عارضا لاعتبارية النقابة وكينونتها وأنها تنضوي تحت مظلة اتحاد المحامين العرب تعنى بالقضايا الوطنية والعروبية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأشاد ارشيدات بتميز كلية الحقوق في جامعة الشرق الأوسط وتحقيقها العديد من الإنجازات كضمان الجودة والمستوى الذهبي وتميزها في امتحان الكفاءة، كما أشاد بتجانس الجسم الأكاديمي والطلابي في الكلية، مما جعلها تتبوأ دورا مميزا على مستوى كليات الحقوق في المملكة. وخاطب ارشيدات طلبة الكلية حول أهمية دورهم في المحاماة وأنهم حاملو لواء مهنة سامية، وهي مهنة المحاماة التي أكد أنها تبدأ من الجامعة بالتدريب ومن ثم المزاولة، داعيا إياهم إلى أن يكونوا خير سفراء لتلك المهنة التي تعنى بالحق والعدالة.