“المحامين” تنشئ صندوقا للمساعدة الطارئة

محمد الكيالي

عمان- قرر مجلس نقابة المحامين، أول من أمس، إنشاء صندوق المساعدة الطارئة، الذي يهدف إلى تقديم العون لأعضاء الهيئة العامة في الظروف الاستثنائية.

وتتكون موارد الصندوق من تبرعات المحامين، إضافة إلى اقتطاع مبلغ 5 دنانير سنويا من أعضاء الهيئة العامة، شريطة موافقة الهيئة على ذلك الاقتطاع عند عرضه عليها، فيما ينظر المجلس في تبرعات أي جهة أخرى للموافقة من عدمها.

وسيتم صرف المبالغ المودعة في حساب صندوق المساعدة الطارئة بقرار من مجلس النقابة لكل حادث أو حالة طارئة تلحق بالمحامين، بحيث تتم دراسة كل حالة على حدة من قبل المجلس، شريطة أن لا تتعلق الحالة بالرسوم المستحقة على المحامين.

كما أصدر مجلس النقابة، استنادا لأحكام المادة 25 من النظام الداخلي لسنة 1966 وتعديلاته، تعليمات تخص مهام لجنة التدريب، التي تنقسم إلى قسمين.

ويخص القسم الأول، لجنة التحقق من أحكام التدريب، ومن مهامها التنسيب لمجلس النقابة باستيفاء الطلبات لشروط القيد في سجل المحامين المتدربين، وطلبات إذن الترافع أمام محاكم الصلح والبداية، وطلبات الخضوع للامتحان، ومواعيد مناقشة الأبحاث وطلبات الانتقال من سجل المحامين المتدربين إلى سجل المحامين الأساتذة.

فيما يختص القسم الثاني، بلجنة السياسة التدريبية، التي من مهامها أبحاث التدريب، وتحديد أسماء أعضاء لجان مناقشة الأبحاث، وإعداد بنك الأسئلة، وإعداد نظاق الامتحان المهني ومعاييره وآلياته.

وقرر مجلس النقابة، منح المحامي المتدرب صاحب أفضل رسالة بحثية، الجائزة التقديرية للتدريب وفقا لأحكام المواد (7 و10 و16) من نظام الجوائز التقديرية للمحامين رقم 85 لسنة 1973.

واشترط أن يكون حضور الأبحاث وجاهيا في مكان مناقشتها وعلى منصة إلكترونية لباقي المحافظات، بحيث لا يقل عدد الحضور الوجاهي عن 30 بحثا في عمان وإربد، والزرقاء (20) بحثا، فيما لا يقل الحضور الوجاهي في باقي المحافظات عن 15 بحثا.

وفيما يخص تقارير المحامي المدرب، قرر المجلس، أن يقدم المدرب تقارير دورية كل ستة أشهر، إضافة إلى تقرير إجازة البحث وفقا لأحكام المادة (14/د) من النظام الداخلي للنقابة.

وحول الامتحان المهني، سيتم اختيار لجنة الامتحان من قبل المجلس، على أن لا يقل العمر المهني لعصو اللجنة عن 25 سنة مزاولة، وعدم وجود عقوبة مسلكية على العضو، وأن لا يكون محالا على مجلس تأديبي وقت الاختيار، وأن يبدي رغبته (المدرب) بعدم الترشح لانتخابات النقابة في الدورة التالية، إضافة إلى ألا يكون قد سبق له عضوية لجان الامتحان.