“المحامين”: نبارك استعادة الباقورة والغمر ونستعد للاحتفال بهذه المناسبة

عمان- الغد- باركت نقابة المحامين للشعب الاردني “استرداد سيادة الاردن على الباقورة والغمر”.

واشادت النقابة في بيان لها بموقف جلالة الملك عبدالله الثاني الذي امر الحكومة ووجهها لاتخاذ الاجراءات القانونية لانهاء العمل بملحقي الباقورة والغمرواسترداد الاراضي الاردنية واستعادة السيادة الكاملة عليها”.

وقالت النقابة اننا “نفاخر بهذا الشعب العظيم الذي وقف وقفة عز وفخار انتصارا لقضية عادلة ومبدأ محق”.

واضافت في بيانها” ان النقابة كانت قد نبهت قبل عام ونصف، وطالبت الحكومة بالتحرك واتخاذ القرار بانهاء ملحقي الباقورة والغمر، وبادرت بتوجيه انذار عدلي للحكومة، وبالتزامن وجه معظم المحامين ذات الانذار من كافة محاكم المملكة، انطلاقا من واجب النقابة الوطني والنقابي بالدفاع عن حقوق الوطن والمواطن والمحافظة على امن الاردن واراضيه وحقوقه”.

واشارت النقابة انه تجري الترتيبات للاحتفال بهذه المناسبة على ارض الباقورة، ليكتمل الفرح بان تطأ الارض المستعادة ورفع علم البلاد.