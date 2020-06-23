عمان – ينتظر نجما المنتخب الوطني لكرة القدم عامر شفيع وبهاء عبدالرحمن، فتح المطارات، للالتحاق بفريقيهما الفيحاء السعودي والنصر الكويتي.

ووجه نادي الفيحاء الدعوة لحارس مرمى المنتخب الوطني عامر شفيع للالتحاق بالفريق في أقرب فرصة، وهو ما ينطبق على عبدالرحمن الذي تلقى دعوة ناديه النصر الكويتي للالتحاق بالتمارين.

وكان شفيع وبهاء عادا إلى عمان، بسبب تداعيات فيروس كورونا، على أمل الالتحاق بفريقيهما في اقرب وقت، لاستكمال مشوارهما الاحترافي.

وأكد لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم عبدالرحمن لــ (بترا) اليوم الثلاثاء أن تاريخ التحاقه بتدريبات فريقه النصر الكويتي، مرهون بفتح المطارات التي ما تزال مغلقة حتى الآن بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار إلى أنه بدأ تدريباته في عمان مع فريقه السابق الفيصلي، للحفاظ على جاهزيته البدنية لحين عودة الأمور إلى طبيعتها، وبالتالي التمكن من الالتحاق بفريق النصر الكويتي.

وأضاف “عدت إلى عمان مع بدايات انتشار كورونا، بعد أن توقفت الانشطة الرياضية رسميا في الكويت، حيث حرصت خلال فترة الحجر المنزلي في عمان، على الالتزام بالتدريبات الفردية، قبل أن التحق أخيرا بتدريبات فريق الفيصلي، لحين العودة إلى الكويت”.

وفيما يتعلق بالمنتخب الوطني، اشار عبدالرحمن إلى غياب تدريبات المنتخب حتى الآن، مؤكدا جاهزيته للالتحاق بتدريبات منتخب النشامى، فور تجمعه.

يشار إلى أن عبدالرحمن احترف الموسم الماضي في صفوف فريق أحد السعودي، قبل أن ينتقل إلى فريق النصر الكويتي.