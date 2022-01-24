المحترفون يلتحقون بمنتخب الكرة استعدادا للقاء نيوزيلندا

عمان – الغد – اكتملت صفوف المنتخب الوطني لكرة القدم، في معسكره التدريبي الذي يقيمه حالياً في دبي، تأهباً لمواجهة نظيره النيوزيلندي مساء الجمعة في إمارة أبو ظبي، ضمن تحضيرات النشامى لخوض تصفيات كأس آسيا 2023 في حزيران (يونيو) المقبل .

والتحق مساء اليوم في المعسكر، كافة المحترفين بالخارج، مع بدء أيام فيفا المعتمدة، بانتظار خوض التدريب غداً بصفوف مكتملة للمرة الأولى منذ بداية التجمع.

وشارك في تدريبات اليوم التي قادها المدرب عدنان حمد، كافة اللاعبين باستثناء الثنائي علي علوان ويزن النعيمات بعد وصولهم إلى مقر إقامة النشامى من الدوحة بعد نهاية التمارين، إلى جانب محمد الدميري والذي ما يزال يخضع للحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، بانتظار التحاقه بالتدريبات بعد شفائه.

وتضم القائمة الحالية للنشامى (25) لاعباً: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، محمود الكواملة، مهند خيرالله، محمد أبو حشيش، يزن العرب، عبدالله نصيب، براء مرعي، هادي الحوراني، إحسان حداد، بهاء عبد الرحمن، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، نور الروابدة، صالح راتب، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو زريق “شرارة”، أنس العوضات، عمر هاني، حمزة الدردور، إلى جانب علوان والدميري والنعيمات.

ويهدف تجمع النشامى الحالي، والذي يعد المحطة التحضيرية الخامسة استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا، إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية، حيث خضع لاعبو المنتخب المحليين لراحة سلبية منذ منتصف الشهر الماضي، عقب اختتام مشاركة النشامى في كأس العرب “فيفا 2021” بالدوحة.

يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية تسحب في العاصمة الماليزية كولالمبور 24 شباط القادم، فيما تقام المباريات أيام 8 و11 و14 حزيران (يونيو) المقبل، على أن تحدد أماكن استضافة المجموعات لاحقاً.