المحترفين تتسلم 44 % من دعم فيفا

عمان – الغد – أكد اتحاد كرة القدم، أنه قام بتسليم أندية المحترفين، ما نسبته 44 % من الدعم القادم من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، والمخصص للمتضررين من جائحة “كورونا”. وجاء حديث الاتحاد هذا، في رده على طلب أندية المحترفين بإلغاء الهبوط للموسم الكروي الحالي، وهو ما رفضه الاتحاد.

وأكد الاتحاد، في كتاب رسمي لأندية المحترفين، أنه يعتذر عن عدم تلبية طلبهم بإلغاء الهبوط لأسباب عديدة أبرزها؛ تأثر ميزان الهبوط والصعود بدوري المحترفين والدرجة الأولى، كما أن قرار إلغاء الهبوط يتسبب في التأثير على المنافسة وترتيب المراكز في دوري المحترفين.

وأكد الاتحاد أيضا أن قرار الإلغاء، سيتسبب في زيادة عدد الفرق في الموسم المقبل، ما يؤدي لانخفاض حصة كل ناد من البث التلفزيوني والجوانب التسويقية وغيرها من الأمور.

وفيما يتعلق بطلب الأندية تخفيض عقود اللاعبين، خاصة بعد إلغاء بطولة كأس الأردن، أكد الاتحاد أنه ليس طرفا في العلاقة التعاقدية، وبالرغم من ذلك تمت مخاطبة “فيفا” الذي أكد أن أي تعديل على العقد، يجب أن يكون باتفاق الطرفين، أو وفق القوانين الوطنية السارية في حال عدم اتفاق الطرفين. –(أخبار النجوم)